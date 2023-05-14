KAĞITHANE İLÇE seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İSTANBUL 2. bölge seçim sonuçları ve oy oranları!

İstanbul Kağıthane seçim sonuçları için araştırmalar hızlandı. "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları nasıl? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorusunun yanıtı 14 Mayıs Pazar günü sandıktan çıkan oy oranlarıyla belli olacak. YSK'dan yapılan açıklamaya göre bu yıl ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak. İşte İstanbul Kağıthane seçim sonuçları! Takvim.com.tr son dakika Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İSTANBUL ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları bu adreste!