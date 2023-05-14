Sakarya'da İYİ Parti görevlilerinden çirkin provokasyon! AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek'e saldırdılar





"İYİ PARTİ GÖREVLİLERİNİ KINIYORUM"

Çirkin provokasyon sonrası Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Atabek paylaşımında, "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum" dedi.

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