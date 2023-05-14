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    • 14.05.2023 17:34
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    • 14.05.2023 17:34
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    Sakarya'da İYİ Parti görevlilerinden çirkin provokasyon! AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek'e saldırdılar

    Türkiye seçim heyecanı tam gaz devam ederken, Sakarya'da İYİ Partililer çirkin bir provokasyona imza attı. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Olaya ilişkin tutanak tutulurken, Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Atabek paylaşımında, "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum" dedi.

    İYİ Partililerden çirkin provokasyon

    Türkiye'de milyonlar seçimler için sandık başına giderken provokatif eylemler de yaşanıyor.



    İYİ PARTİLİLER AK PARTİLİ ATABEK'E SALDIRDI
    AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Milletvekili Atabek'in oyunu vermesinin ardından İYİ Partili görevli olay çıkardı.



    SELAM VERMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
    Atabek'in sandık temsilcilerine selam vermesine engel olmaya çalışan İYİ Partililer AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sözlü saldırıda bulundu.



        İYİ PARTİ VE AK PARTİLİ GÖREVLİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ
        İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. İYİ Partili görevlilerin AK Parti görevlilerine saldırdığı esnada Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve oy kullanmaya gelirken beraberinde gelen kızı da grubun içerisinde yer alıyordu.



        OLAYA İLİŞKİN TUTANAK TUTULDU
        Kalabalığın arasından güçlükle çıkartılan Atabek herhangi bir darbe almadan güçlükle aracına ulaştı. Olay sonrasında AK Parti görevlilerinin talebi üzerine tutanak tutuldu. Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise olayı yargıya taşıyacağını ifade etti.



        "İYİ PARTİ GÖREVLİLERİNİ KINIYORUM"
        Çirkin provokasyon sonrası Çiğdem Erdoğan Atabek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Atabek paylaşımında, "Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum" dedi.

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        Haberler Güncel Sakarya'da İYİ Parti görevlilerinden çirkin provokasyon! AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek'e saldırdılar
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