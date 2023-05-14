Sakarya'da İYİ Parti görevlilerinden çirkin provokasyon! AK Parti Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek'e saldırdılar

Türkiye'de milyonlar seçimler için sandık başına giderken provokatif eylemler de yaşanıyor.
İYİ PARTİLİLER AK PARTİLİ ATABEK'E SALDIRDI
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu'nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı. Milletvekili Atabek'in oyunu vermesinin ardından İYİ Partili görevli olay çıkardı.
SELAM VERMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Atabek'in sandık temsilcilerine selam vermesine engel olmaya çalışan İYİ Partililer AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sözlü saldırıda bulundu.