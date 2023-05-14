7’li koalisyon hukuku çiğnedi! Propaganda yapmaya devam etti

Kılıçdaroğlu, paylaştığı bu video ile seçim kanunu ihlal etti. Yapılan paylaşım sosyal medyada AK Parti yöneticilerden ve vatandaşlardan sert tepki aldı.

Bunun üzerine AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ve MHP'nin YSK Temsilcisi Bahadır Alperen YSK'ya bir dilekçe ile başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası'na ve propaganda genelgelerine açıkça aykırılık teşkil ettiğini savundu ve kurulun konuya ilişkin bir karar vermesini talep etti. Konuyu görüşen YSK, Başkan Ahmet Yener imzasıyla kararını açıkladı. YSK'nın daha önce aldığı kararlara atıfta bulunulan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Karara göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların seçimin başlangıç günü olan 18 Mart 2023 Cumartesi gününden oy verme günü öncesi 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekleri; anılan bölümün son paragrafında ise 'Yukarıda açıklanan kurallara aykırılığın tespiti halinde keyfiyetin ilgisi itibarıyla cumhuriyet başsavcılıklarına, RTÜK'e, BTK'ya ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilmesi gerektiğine' kuralı yer almakta olup, saat 18.00'den sonra anılan kurallara aykırı hereket edilmesi halinde keyfiyetin ilgili kurumlara bildirileceğine karar verilmiştir"