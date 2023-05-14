7’li koalisyon hukuku çiğnedi! Propaganda yapmaya devam etti

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı.
YSK'nın kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacaktı.
Ayrıca YSK, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle, 13 Mayıs saat 18.00 itibarıyla 24 saat sürecek propaganda yasağını da başlamıştı. Fakat 7'li koalisyon, propaganda yasağına ilişkin kanunu Yalova'da ihlal etti.
HUKUKU TANIMADILAR
Yalova merkezde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi bayraklarının indirilmediği ve propaganda yasağının ihlal edildiği bildirildi.
14 Mayıs seçim sabahında bu 3 partinin teşkilat binalarında çok sayıda parti bayraklarının dalgalandırıldığı görüldü.
İyi Parti il teşkilatının bulunduğu binada ise Meral Akşener'in fotoğrafı ve parti ambleminin yer aldığı büyük afiş caddeden sallandırdı.
Sabah saatlerinde Yalova Atatürk İlkokulu'na oy kullanmak için gidenler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Okulun bahçe duvarında CHP afişinin asıldığı belirlendi.