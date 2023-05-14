Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2023 20:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 20:37
    ABONE OL

    7’li koalisyon hukuku çiğnedi! Propaganda yapmaya devam etti

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine her türlü afiş, bayrak ve yayın seçim yasakları kapsamında durdurulmuştu. 7’li koalisyon partileri ise bu yasağa uymadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    7’li koalisyon hukuku çiğnedi!

    Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde uygulanacak kuralları günler öncesinden paylaştı.

    YSK'nın kararlarına göre, yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması belirlenen saat dışında yasak olacaktı.

    Ayrıca YSK, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle, 13 Mayıs saat 18.00 itibarıyla 24 saat sürecek propaganda yasağını da başlamıştı. Fakat 7'li koalisyon, propaganda yasağına ilişkin kanunu Yalova'da ihlal etti.

    HUKUKU TANIMADILAR

    Yalova merkezde CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi bayraklarının indirilmediği ve propaganda yasağının ihlal edildiği bildirildi.

    14 Mayıs seçim sabahında bu 3 partinin teşkilat binalarında çok sayıda parti bayraklarının dalgalandırıldığı görüldü.

    İyi Parti il teşkilatının bulunduğu binada ise Meral Akşener'in fotoğrafı ve parti ambleminin yer aldığı büyük afiş caddeden sallandırdı.

    Sabah saatlerinde Yalova Atatürk İlkokulu'na oy kullanmak için gidenler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Okulun bahçe duvarında CHP afişinin asıldığı belirlendi.

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'nin 3 Yalova milletvekili adayının isim ve fotoğraflarının yer aldığı afiş vatandaşların tepkisini çekti.

        KILIÇDAROĞLU SEÇİM YASAĞINI ÇİĞNEDİ

        Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saat 18.00'de twitter'dan paylaştığı mesajda "Saat 19.00'da burada, Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" dedi; ardından da saat 19.00'da "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir" başlığıyla 4 dakikalık bir video yayınladı.

        Kılıçdaroğlu, paylaştığı bu video ile seçim kanunu ihlal etti. Yapılan paylaşım sosyal medyada AK Parti yöneticilerden ve vatandaşlardan sert tepki aldı.

        Bunun üzerine AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ve MHP'nin YSK Temsilcisi Bahadır Alperen YSK'ya bir dilekçe ile başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası'na ve propaganda genelgelerine açıkça aykırılık teşkil ettiğini savundu ve kurulun konuya ilişkin bir karar vermesini talep etti. Konuyu görüşen YSK, Başkan Ahmet Yener imzasıyla kararını açıkladı. YSK'nın daha önce aldığı kararlara atıfta bulunulan yazıda, şunlar kaydedildi:

        "Karara göre seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların seçimin başlangıç günü olan 18 Mart 2023 Cumartesi gününden oy verme günü öncesi 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekleri; anılan bölümün son paragrafında ise 'Yukarıda açıklanan kurallara aykırılığın tespiti halinde keyfiyetin ilgisi itibarıyla cumhuriyet başsavcılıklarına, RTÜK'e, BTK'ya ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirilmesi gerektiğine' kuralı yer almakta olup, saat 18.00'den sonra anılan kurallara aykırı hereket edilmesi halinde keyfiyetin ilgili kurumlara bildirileceğine karar verilmiştir"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Güncel 7’li koalisyon hukuku çiğnedi! Propaganda yapmaya devam etti
            loading
            SON DAKİKA