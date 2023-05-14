28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri: Hangi ittifak kaç milletvekili çıkartıyor?





18.30'da kameraların karşısında geçen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının kalktığını ifade etti. Yasakların sona ermesiyle seçim sonuçları da gelmeye başladı. Meclis'teki sandalye dağılımı da belli olmaya başladı. Önceki dönemlerde partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. D'Hondt sistemiyle partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar.

Gelen ilk verilere göre; Cumhur İttifakı seçimi önce götürüyor.