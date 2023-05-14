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    • 14.05.2023 23:12
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    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri: Hangi ittifak kaç milletvekili çıkartıyor?

    Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin sonuçlarına kilitlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 18.30 itibarıyla seçim yasaklarının sona erdiğini duyururken, sandıkların yarısından fazlası açıldı. Meclis'teki sandalye dağılımı da belli olmaya başladı. Peki ittifakların oy dağılımı nasıl oldu? İşte önümüzdeki dönem Meclis'te yer alacak milletvekillerinin belirleneceği seçim sonuçlarında son durum…

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hangi ittifak kaç milletvekili çıkartıyor?

    Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.


    Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.



    18.30'da kameraların karşısında geçen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim yasaklarının kalktığını ifade etti. Yasakların sona ermesiyle seçim sonuçları da gelmeye başladı. Meclis'teki sandalye dağılımı da belli olmaya başladı. Önceki dönemlerde partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. D'Hondt sistemiyle partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar.

    Gelen ilk verilere göre; Cumhur İttifakı seçimi önce götürüyor.

        İTTİFAKLARIN OY ORANLARI VE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMLARI:

        CUMHUR İTTİFAKI: %51.77

        MİLLET İTTİFAKI: %33.7

        EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: %9.12

        ATA İTTİFAKI: %1.74

        SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: %0.22

        İTTİFAKLARA GÖRE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

        CUMHUR İTTİFAKI: 326

        MİLLET İTTİFAKI: 214

        EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: 60

        ATA İTTİFAKI: 0

        SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI: 0

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