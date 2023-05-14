Seçim heyecanına kalpleri dayanmadı! 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon, Rize ve Giresun'da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi oy kullanmak üzere geldikleri sandık başında seçim heyecanına dayanamadı. Manisa'da ise oy kullanan anne ve babasını arabada bekleyen bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yusuf Başdağ, hastaneye kaldırıldı.
SANDIK GÖREVLİSİ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
İlk olay Rize'nin Pazar ilçesinde yaşandı. Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi.
Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Görevi başında iken kalp krizi geçirdiğini ifade eden Adem Yıldız "Maalesef güne üzücü bir haber ile başladık. Şeref Kurt abimiz görevi başında iken maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi cevap vermedi. Geri dönmedi çok üzüntülüyüz. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.