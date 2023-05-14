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    • 14.05.2023 16:47
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    Seçim heyecanına kalpleri dayanmadı! 4 kişi hayatını kaybetti

    Trabzon, Rize, Giresun’da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi oy kullanmak üzere geldikleri sandık başında seçim heyecanına dayanamayarak, kalp krizi geçirdi. Manisa’da ise Akhisarspor’un eski yönetim kurulu üyesi, oy kulanan anne ve babasını arabada beklerken kalp krizi geçirdi. Son olarak Aydın’da oy kullanmak için gittiği okulun bahçesinde bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alınan vatandaşın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Seçim heyecanına kalpleri dayanmadı!

    Trabzon, Rize ve Giresun'da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi oy kullanmak üzere geldikleri sandık başında seçim heyecanına dayanamadı. Manisa'da ise oy kullanan anne ve babasını arabada bekleyen bir vatandaş kalp krizi geçirdi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ise oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yusuf Başdağ, hastaneye kaldırıldı.

    SANDIK GÖREVLİSİ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

    İlk olay Rize'nin Pazar ilçesinde yaşandı. Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi.

    Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Görevi başında iken kalp krizi geçirdiğini ifade eden Adem Yıldız "Maalesef güne üzücü bir haber ile başladık. Şeref Kurt abimiz görevi başında iken maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi cevap vermedi. Geri dönmedi çok üzüntülüyüz. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.



        Bir başka olay ise Trabzon'da yaşandı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
        Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

        CANLI GİRDİĞİ KABİNDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

        Giresun'da ise 85 yaşındaki bir seçmen oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Giresun'un Espiye ilçesinin Cibril mahallesinde 85 yaşındaki İbrahim Yıldız, Cibril mahalle odası 1019 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız, ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Aydın'da da benzer bir olay yaşandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, oy kullanmak için gittiği okulda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yusuf Başdağ, hastaneye kaldırıldı.

        Olay saat 10.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf Başdağ, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için Atatürk Ortaokulu'na gitti. Başdağ, okulun bahçesindeki bankta dinlendiği sırada kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine okula 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi kaldırılan Başdağ, doktorların müdahalesi ile yaşama döndürüldü. Yoğun bakıma alınan Başdağ'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

            AKHİSARSPOR ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

            Son olarak ise; Akhisarspor'un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

            Sabah saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde ikamet eden anne ve babasını oy kullanmaları için Şehit Hasan Acar Ortaokuluna götüren Zafer Leblebici, aracının içinde anne ve babasının dönmesini beklediği sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

            48 yaşındaki iş adamı Zafer Leblebici'nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisinden öğle namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

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