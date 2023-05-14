BBC'nin provokatif bomba haberine AK Parti'den açıklama

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına kilitlenmişken BBC provokatif yayınlara imza atmaya başladı.
BBC, AK Parti Genel Merkezi'nde, Başkan Erdoğan gelmeden önce rutin olarak yapılan bomba aramasını haberleştirerek algı operasyonuna soyundu.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"AKP Genel Merkezi, bomba araması nedeniyle boşaltılıyor. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi. BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi. Ancak bazı katlarda hala insanların olduğu görülüyor."
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: RUTİN GÜVENLİK TEDBİRİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Twitter hesabından yaptığı açıklamada aramanın rutin aramaların bir parçası olduğunu söyledi: