BBC'nin provokatif bomba haberine AK Parti'den açıklama

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"AKP Genel Merkezi, bomba araması nedeniyle boşaltılıyor. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi. BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi. Ancak bazı katlarda hala insanların olduğu görülüyor."