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    • 14.05.2023 21:34
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    BBC'nin provokatif bomba haberine AK Parti'den açıklama

    Son dakika haberleri... Seçim öncesi algı operasyonlarıyla ünlü BBC, seçim günü de yeni provokasyona imza attı. AK Parti Genel Merkezi’nde Başkan Erdoğan gelmeden önce rutin yapılan bomba aramasını haberleştirip kaos çıkarmaya çalıştı. BBC’nin provokatif haberine AK Parti’den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den BBC’nin bomba yalanına açıklama

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına kilitlenmişken BBC provokatif yayınlara imza atmaya başladı.

    BBC, AK Parti Genel Merkezi'nde, Başkan Erdoğan gelmeden önce rutin olarak yapılan bomba aramasını haberleştirerek algı operasyonuna soyundu.

    Haberde şu ifadelere yer verildi:

    "AKP Genel Merkezi, bomba araması nedeniyle boşaltılıyor. Genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi. BBC Türkçe'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi. Ancak bazı katlarda hala insanların olduğu görülüyor."

    AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: RUTİN GÜVENLİK TEDBİRİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Twitter hesabından yaptığı açıklamada aramanın rutin aramaların bir parçası olduğunu söyledi:

        "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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