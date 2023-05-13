Ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan Başkan Erdoğan'a destek: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim hep umudum kırıldı

60 YAŞINA KADAR CHP'YE OY VERDİM

60 yaşına kadar CHP'ye oy verdiği ancak her defasında umudunun kırıldığını belirten Zeynet Tunuslu, "Bu sene kazananın yanındayım, Tayyip Bey'e vereceğim çünkü o kazanacak" dedi.

Tunuslu şunları söyledi;

"Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim"

ZEYNEP TUNUSLU KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tunuslu'nun gerçek ismi Zeynep Tunusluoğlu'dur. Gazeteci ve modacı olan Tunusluoğlu 27 Mayıs 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi.