Ünlü modacı Zeynep Tunuslu'dan Başkan Erdoğan'a destek: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim hep umudum kırıldı

14 Mayıs seçimlerine artık sayılı saatler kaldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin FETÖ ve CHP'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çektirilmesinin ardından seçime Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan girecek.
ÜNLÜ MODACI ZEYNEP TUNUSLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Yarın yapılacak seçimler öncesi Ünlü modaci Zeynep Tunuslu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıkladı.
60 YAŞINA KADAR CHP'YE OY VERDİM
60 yaşına kadar CHP'ye oy verdiği ancak her defasında umudunun kırıldığını belirten Zeynet Tunuslu, "Bu sene kazananın yanındayım, Tayyip Bey'e vereceğim çünkü o kazanacak" dedi.
Tunuslu şunları söyledi;
"Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim"
ZEYNEP TUNUSLU KİMDİR?
1967 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tunuslu'nun gerçek ismi Zeynep Tunusluoğlu'dur. Gazeteci ve modacı olan Tunusluoğlu 27 Mayıs 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Annesi öğretmen Ayla Tunusluoğlu, babası ise albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu'dur. Ahmet Zekeriya adında bir abisi vardır.
Zeynep Tunuslu 60 yaşındadır. Dedesi Tunus'tan göç etmiştir.
Zeynep Tunuslu 1993 yılında Uzay Heparı ile evlendi. Ancak Uzay Heparı 1994 yılında hayatını kaybetti. Zeynep Tunuslu'nun Uzay Heparı'dan Uzay Kanat adında bir oğlu vardır.