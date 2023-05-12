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    • Magazin
    • 13.05.2023 00:39
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    • 13.05.2023 01:15
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    Alişan’dan seçim öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: “Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız”

    Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını paylaşarak "Değerini Bil" notunu düşmüştü. Alişan’dan seçim öncesi bir destek paylaşımı daha geldi. “Tam 26 sene oldu Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyalı” diye sözlerine başlayan şarkıcının kaleme aldığı satırlar büyük ilgi gördü. Alişan, “Benim bir oyum var ve oyum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a onuna kadar helal olsun” ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

    takvim.com.tr
    “Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız”

    Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek oldu.

    Başkan Erdoğan ile fotoğrafını Twitter hesabında yayınlayan Alişan, şu ifadeleri kullandı:

    "Tam 26 sene oldu Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım. Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız... O gün de yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım. Benim bir oyum var ve oyum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a onuna kadar helal olsun"

    Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni toplarken binlerce destek mesajı aldı.

        Bir sosyal medya kullanıcısı "Helal olsun cesarettir bu" derken bir başkası "Helal süt emmişsin Maşallah. Sana helal olsun Alişan. Allah reisimizi başımızdan ayırmasın" dedi.

        İşte o paylaşım...

        NE OLMUŞTU?
        Alişan, geçen günlerde sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını paylaşarak "Değerini Bil" notunu düşmüştü.

            Başkan Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz"
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