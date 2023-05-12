Alişan’dan seçim öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: “Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız”

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek oldu.
Başkan Erdoğan ile fotoğrafını Twitter hesabında yayınlayan Alişan, şu ifadeleri kullandı:
"Tam 26 sene oldu Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım. Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız... O gün de yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım. Benim bir oyum var ve oyum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a onuna kadar helal olsun"
Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni toplarken binlerce destek mesajı aldı.