Alişan’dan seçim öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: “Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız”

Başkan Erdoğan ile fotoğrafını Twitter hesabında yayınlayan Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Tam 26 sene oldu Sayın Cumhurbaşkanımızı tanıyalı. Son dakikaya kadar kazanmayı bekleyip yazanlardan hiç olmadım. Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacağız... O gün de yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım. Benim bir oyum var ve oyum Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a onuna kadar helal olsun"