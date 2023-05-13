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    • 13.05.2023 13:49
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    Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de önemli açıklamalar | CANLI

    Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

    Başkan Erdoğan, Sancaktepe’de önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Bay Bay Kemal, Diyarbakır Anneleri'ni kaç kere ziyaret ettin? Onların yavrularını dağa kaçıranlarla utanmadan seçime giriyorsun. Kandil'in desteği ile seçime giriyorsun, bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksin!

    Biz aile diyoruz, CHP ne diyor LGBT, İYİ Parti ne diyor LGBT, HDP ne diyor LGBT, LGBT AK Parti'nin, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? Bunlar LGBT'ci. Biz hamdolsun ailenin kutsiyetine inandığımız için burada farklı bir düşünce ile devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz."

    Detaylar gelecek...

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