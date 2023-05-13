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    • 13.05.2023 21:25
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    • 13.05.2023 21:25
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    Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Seni önce Allah'a ısmarladık

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin paylaşımda bulundu. , "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" başlığıyla yayınlanan videoda KIZILELMA'nın TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği kol uçuşlarına ait görüntüler yer aldı.

    Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA paylaşımı

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.



    Bayraktar'ın paylaştığı videoda Kızılelma'nın TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği kol uçuşlarına ait görüntüler yer aldı.



    Selçuk Bayraktar'ın, "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" başlığıyla yayınladığı video büyük beğeni toplarken, 50 dakika içerisinde 230 bin görüntülenme elde etti.

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