Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Seni önce Allah'a ısmarladık





Selçuk Bayraktar'ın, "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" başlığıyla yayınladığı video büyük beğeni toplarken, 50 dakika içerisinde 230 bin görüntülenme elde etti.





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