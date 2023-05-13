Başkan Erdoğan'dan şehit Muhammed Küçük'ün ailesine taziye mesajı

Bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonunda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu.
Şehit Küçük'ün Mustafa isimli ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" diyerek şu açıklamayı yaptı;
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Küçük'ün ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.