Evlat nöbetinde 41. buluşma! Bakan Soylu: Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor





"HAKKARİ'DE EVLAT NÖBETİNDE BEKLEYEN BİR AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞUYOR"

Teslim olan örgüt mensubunun ailesinin "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı.



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