Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli açıklamalar

Türkiye'ye çağ atlatmak bu değil de nedir? Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede İstanbul yanımızdaydı. Son mahalli seçimlerde her şey güzel olacak diyerek bu şehrin büyükşehir belediyesini devralanlar İstanbul'u artık tamamen unuttuğu o eski kötü günlerine döndürdüler. Haliç'in halini biliyorsunuz değil mi? Kokudan geçiliyor muydu? Sütlüce mezbahasının olduğu yerin hali neydi? Belediye başkanlığını bu kardeşinize verdiniz. Belediye başkanlığını aldıktan sonra Haliç'in bütün pisliğini 9,5 kilometre uzaklıktaki Alibeyköy taş ocağına borularla naklettik. Daha sonra oranın geri dönüşümle suyunu tekrar Haliç'e indirdik. Şimdi bunu bilmeniz lazım ve bunu da CHP'lilere anlatmanız lazım. Haliç'te balık yoktu balık oldu. Haliç'te Boğaz'dan oraya Boğaz'ın suyunu bağladık ve Haliç'in o kokusundan geçilmez halinden kurtardık bugünkü haline getirdik. Şimdi yarını halledelim yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım.