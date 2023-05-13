Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli açıklamalar

Esersiz, hizmetsiz, sevgisiz, ruhsuz bir şehir haline getirmek istedikleri İstanbul'a ilçe belediyelerimiz ve bakanlıklarımız vasıtasıyla yine biz sahip çıktık. Şimdi de aynı felaketi cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri ile ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Bunun için gözlerini öyle karartmış durumdadırlar ki, ülkenin ve milletin her değerini kurdukları kumar masasına çekmekten çekinmiyorlar. Ne diyorlar? "Biz kumar masasında olmayacağız", Meral hanım niye oldun? Tekrar niye döndün? "Biz noter masasında olmayacağız", Niye oldun, niye tekrar niye döndün? Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez. Seçimi biz kazanalım da isterse ülke batsın, bitsin havasıyla yarına odaklanmış durumdalar. Kendilerini öyle bir şartlandırmışlar ki, hergün akıl dışı, ahlak dışı, vicdan dışı bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar. Masanın ortaklarından biri oradan kalktığında 3 gün boyunca kendisine neler dediklerini, neler çektirdiklerini hatırlayın. Sonra bu ortağı yeniden masaya oturttuklarında nasıl nobranca, saygısızca, pişkince davrandıklarını hatırlayın.

MİLLETİMİN BU KASETÇİLERE HAK ETTİĞİ DERSİ SANDIKTA VERECEĞİNE İNANIYORUM

Bir önceki seçimlerde karşımıza çıkardıkları bu seçimde de kendi kurduğu partinin adayı olarak yarışa katılan kişiye yaptıklarına bakın. Neler söylediler, hangi hakaretleri ettiler, kimleri devreye soktular. Bunlar işe yaramayınca FETÖ'nün en iğrenç yöntemi olan montaj kaset kumpası ile alçaklıkta tavan yaptılar. Üstelik aylardır sürekli kaset, montaj, yapay zeka diyerek ortalığı velveleye verenler de kendileriydi. Artık kabahatlerinin üzerine örtmek için mi böyle yapıyorlar bilmiyoruz. Ama sonunda dönüp dolaşıp kasetçiliğe soyunan kendileri oldu. Biz siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine, siyasete çamur bulaştırılmasına hep karşı olduk, bugün de karşıyız. Milletimin bu kasetçilere hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum. Türkiye'nin her seçimi ülkemiz için ayrı bir yol ayrımı olarak gerçekleştiriyor. Şimdi yine bir yol ayrımındayız. Milletimiz tercihini koalisyon masasının ülkeyi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline teslim etme niyetiyle ne diyor bay bay Kemal, Londra tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. İnanıyor musunuz? Yalan dolan. Türkiye Yüzyılı inşallah bunu gerçekleştirecektir. Türkiye Yüzyılı cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi çıkarmak istediğimiz yerin adıdır.