7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceğini iddia eden CHP fondaşı Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.



Gazeteci Merdan Yanardağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yalanına ilişkin paylaşımı üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın gece Twitter hesabından yaptığı "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, geç bir saatte de olsa kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşımı üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Yanardağ, paylaşımıyla ilgili ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.



ÇAĞRILMASINA RAĞMEN SAVCILAĞA GİTMEDİ

Ancak kendinden emin bir şekilde "Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlenecek" algısını yayan Merdan Yanardağ, çağrılmasına rağmen savcılığa gitmedi.



"Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor, kaynağıma güveniyorum" diyen Yanardağ'ın böylesi bir bilgiyi ve kaynağını adli makamlarla paylaşmaması tescilli provokasyonu açık etti.