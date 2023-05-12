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    • 12.05.2023 21:27
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    Yalan tescillendi! "Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacak" diyen CHP fondaşı Merdan Yanardağ çağrılmasına rağmen savcılığa gitmedi

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ-CHP ortak kumpasının ardından seçime günler kala CHP fondaşları yeni bir operasyonun düğmesine bastı. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceği yalanını servis eden CHP fondaşı Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı. Ancak çağrılmasına rağmen savcılığa gitmedi. "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor, kaynağıma güveniyorum" diyen Yanardağ'ın böylesi bir bilgiyi ve kaynağını adli makamlarla paylaşmaması tescilli provokasyonu açık etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Merdan Yanardağ hakkında soruşturma!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceğini iddia eden CHP fondaşı Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

    Gazeteci Merdan Yanardağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yalanına ilişkin paylaşımı üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın gece Twitter hesabından yaptığı "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, geç bir saatte de olsa kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşımı üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

    Yanardağ, paylaşımıyla ilgili ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

    ÇAĞRILMASINA RAĞMEN SAVCILAĞA GİTMEDİ
    Ancak kendinden emin bir şekilde "Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlenecek" algısını yayan Merdan Yanardağ, çağrılmasına rağmen savcılığa gitmedi.

    "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor, kaynağıma güveniyorum" diyen Yanardağ'ın böylesi bir bilgiyi ve kaynağını adli makamlarla paylaşmaması tescilli provokasyonu açık etti.


    SOSYAL MEDYADAN SKANDAL SUİKAST YALANI
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ-CHP ortak kumpasının ardından seçime günler kala CHP fondaşları yeni bir operasyonun düğmesine bastı. CHP yandaşı Merdan Yanardağ sosyal medya hesabından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayıyla ilgili suikast yapılacağını yalanını servis etti. Yanardağ, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.." ifadelerini kullandı.



    İşte Yanardağ'ın skandal paylaşımlar:

    1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim..

    Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.



        2- İddiaya göre, affedilmesinin karşılığı olarak bu işi organize eden kişi ise, firari işadamı Galip Öztürk. Metro Holding ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, uzun sürediir bu ülkede (Gürcistan) yaşıyordu. Öztürk, bir kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan mahkum olmuştu.

        3- Dediğim gibi bu bir iddia.. Kesin olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle isimler konusunda emin değilim. Ama çok önemli.. Düşük olasılıklı bir iddia olsa da, devletin bütün güvenlik birimlerinin dikkate almasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

        Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

        4- Bugünkü Samsun mitingine dikkat.. Suikast girişiminin bu mitingde yapılacağı da ileri sürülüyor. İlgili herkes uyarıyı dikkate almalı.



        GALİP ÖZTÜRK'ÜN YANITI
        İddialarla ilgili Galip Öztürk'ün avukatının kendisini aradığını belirten Yanardağ, "5- Galip Öztürk'ün avukatı beni aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Eğer, bir olay olursa bunun müvekkili ile hiçbir ilgisinin olamayacağını özellikle vurguladı. Bunu da aktarmak bir gazetecilik sorumluluğudur. Zaten ben de bir iddiayı paylaştığımız özellikle belirttim." ifadelerini kullandı.

        KILIÇAROĞLU FETÖ'YÜ AKLAMAK İÇİN RUSYA'YA SALDIRMIŞTI
        CHP fondaşlarının da destek verdiği kumpasa boyun eğen İnce, adaylıktan çekilirken 14 Mayıs hezimetine karşı her türlü yolu deneyen Kılıçdaroğlu, küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak Rusya'ya saldırmıştı. Türlü kumpaslarla adaylığını hazırlayan ve sonrasında Akşener'e de benzer bir kumpas kuran Kılıçdaroğlu, "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. " dedi. Geçtiğimiz günlerde Alman DW'ye konuşan Kılıçdaroğlu, Rusya'ya karşı Batı bloğunda yer alacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklamaya çalıştığını belirten Gazete Nedim Şener, "İşbirlikçisi FETÖ'cüleri aklamak için kolları sıvamış. Allah bu milleti böyle utanmazlıktan korusun." ifadelerini kullandı.

            CHP'LİLERİN YAPTIĞI SALDIRI ÜZERİNDEN YALAN HABER YAPMIŞLARDI
            CHP'nin fonladığı Tele1 rezalete imza atarak, AK Partili üyelerin, CHP'lilere saldırdığını yazdı. Haber sosyal medyada büyük tepki çekti.

            NE OLMUŞTU?
            Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde CHP Gençlik kollarına üye bir grup, AK Parti standına saldırdı. Sopalarla standı basan CHP'liler seçim otobüsüne taş fırlattı. Grup içerisinde yer alan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, silahla havaya ateç açtı. Fondaş basında saldırının AK Parti'liler tarafından gerçekleştirildiği yalanı atıldı.

            SİLAHLA SALDIRDILAR
            Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Gaziantep'te bulunan Sanko AVM yanındaki AK Parti standına CHP'liler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

            Siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda CHP'liler, AK Partililere taşlı, sopalı saldırıda bulundu.

            Saldırganların başını çeken isimlerden CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın AK Parti Gençlik Kolları ekibine silahlı saldırı düzenlediği tespit edildi. Bu arada İyi Parti Gençlik Kolları Başkanının da saldırganlar arasında yer aldığı öğrenildi.

            CHP'DEN AK PARTİ'YE SİLAHLI SALDIRI I VİDEO İZLE

            CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI SİLAHLA ATEŞ AÇTI
            Çıkan silahlı saldırıda AK Parti gençlik üyesinden dört kişi yaralandı.Güvenlik güçleri, CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile ateş açtığını tespit ederken, alanda güvenliği sağlamak üzere konuşlu emniyet güçleri hemen müdahale ederek, CHP'li Atar'ı gözaltına aldılar.

                Yaralanan AK Parti'li üyeler tedavilerinin ardından seçim çalışmalarına katılmak üzere standlarına geri döndü.

                FONDAŞ MEDYA MİDE BULANDIRDI
                CHP tarafından fonlanan Tele1, rezalete imza atarak kamera kayıtları ve fotoğraflara karşın saldırı AK Parti üyelerinin gerçekleştirdiği öne süren bir haber yayınladı.

                Haberde, "AK Parti'li 25-30 kişilik grup standın demirlerini sökerek CHP'li gençlere saldırdı" ifadelerini kullanan Tele1, 3 CHP üyesinin yaralandığını yazdı.

                Havaya ateş açan CHP Şehitkâmil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar'ın niyetinin kavgayı ayırmak olduğunu yazan Tele1, CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar'ın saldırıya ilişkin provokasyon yalanına da haberinde yer verdi.

                    Tele1'in sosyal medyada da paylaşılan yalan haberi büyük tepki çekti. Kullancılar görüntülere karşın alenen provokatif haberini sert sözlerle eleştirdi.

                    Tepki paylaşımlarından bazıları şu şekilde:

                    Yalan haber nedir? Nasıl yapılır?

                    Kaybedeceğinizi anladınız bilinçaltınız harekete geçti! TAŞA SALDIRDINIZ

                        Bence hitap ettiğiniz insanlar bu yalan haberlerinizden dolayı artık size inanmaz. En azından size inananlara yalan haber yapmayın...

                        İftiracı ve yalancı bir basınsın Tele1. CHP'lilerin yaptığını AK Parti'ye mal ediyorsun. Bunun hesabını vereceksin.

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                        Haberler Güncel Yalan tescillendi! "Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacak" diyen CHP fondaşı Merdan Yanardağ çağrılmasına rağmen savcılığa gitmedi
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