CHP İLE BAŞKANI YAKALANDI! KILIÇDAROĞLU VE CHP ADINA MÜHÜR BASILMIŞ OY PUSULALARI...
Emniyet Müdürlüğü'ne 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 beyaz araçtan oy pusulası verildiği ihbarı geldi. Gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler, 03 SG 707 plakalı aracı Konya'nın Derbent ilçesinde yakaladı. Aracı kullanan kişinin Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak olduğu anlaşıldı.
Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy pusulası ile yakalandı.
CHP İLÇE BAŞKANINA, HİLELİ OYLARI BASAN MATBAA VE KURYEYE ADLİ İŞLEM
Ekiplerin çalışmaları sonucu, CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye evet mührünün basılı olduğu oy pusulalarının basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin Karabaş, Ali Kalcı ve fotokopileri alarak CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Yalçın isimli şahıslar hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.