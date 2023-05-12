



CHP İLE BAŞKANI YAKALANDI! KILIÇDAROĞLU VE CHP ADINA MÜHÜR BASILMIŞ OY PUSULALARI...

Emniyet Müdürlüğü'ne 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 beyaz araçtan oy pusulası verildiği ihbarı geldi. Gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler, 03 SG 707 plakalı aracı Konya'nın Derbent ilçesinde yakaladı. Aracı kullanan kişinin Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak olduğu anlaşıldı.



Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi oy pusulası ile yakalandı.