Son dakika: Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Hakkari- Van yolunun 20'nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı.