Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2023 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 16:43
    ABONE OL

    Son dakika: Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı

    Son dakika haberleri... Hakkari'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zırhlı aracın aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

    Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı

    Kaza, saat 14.00 sıralarında, Hakkari- Van yolunun 20'nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari- Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı
        loading
        SON DAKİKA