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    • 12.05.2023 16:51
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    • 12.05.2023 16:51
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    Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için 13-14 Mayıs’ta nüfus müdürlükleri açık olacak.

    takvim.com.tr
    Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), nüfus müdürlüklerinin seçim mesaisi ile ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacağı, işlemlerin randevusuz olarak yapılacağı belirtildi.

    T.C. NUMARASI OLAN KİMLİKLER DE GEÇERLİ
    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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