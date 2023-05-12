Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2023 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2023 19:30
    ABONE OL

    Ölüm tehdidi alan AK Parti vekil adayı konuştu: Kürt seçmen her şeyin farkında

    Adana'da seçim çalışmaları yaptığı sırada HDP’li bir grup esnaf tarafından, “Sizi mermi manyağı yaparız. Boğazlarınızı keseriz” diyerek tehdit edilen AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, “Biz korkmuyoruz. Son dakikaya kadar seçim çalışmalarına ve AK Partimizin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle kimse bizi yolumuzdan döndüremez” dedi. Kendisine tehditler savuran kişi hakkında suç duyurusunda bulunan Yurduseven, ayrıca A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’a seslendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ölüm tehdidi alan AK Partili isim konuştu

    AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, yanındaki partililer ile birlikte dün Seyhan ilçesi Gülpınar ve Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf gezisi yaptı. Esnafa AK Parti milletvekili adayı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Yurduseven'e bir esnaf, "Biz mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tehditler savurdu.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

    Yurduseven kendisini tehdit eden kişiye "Biz selamlaşmaya geldik. Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp. Çocuğunuz yaşındayım" yanıtını verdi. Esnaf ile partililer arasında yaşanan gerginliği diğer esnaflar araya girerek yatıştırdı. Yaşadığı olayı Sabah Gazetesi'ne anlatan Yurduseven, kendisini tehdit eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

    ÖLÜM TEHDİDİ ALAN AK PARTİLİ İSİM KONUŞTU I VİDEO İZLE



    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Yurduseven ve partilileri ölümle tehdit eden kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENDİ
    Yurduseven, ayrıca A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi. Yurduseven, "Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletecek AK Parti'nin bütün icraatlerini anlatacağız. Seçimin son dakikasına kadar biz bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Korkmuyoruz, durmayacağız, yılmayacağız Allah'ın izniyle." dedi.

        "BU DAVAYA BAŞ KOYDUK"

        Yurduseven, bu davaya baş koyduklarını belirtrek, "Liderimizin çağrısı üzerine o gün nasıl sokaklara indiysek bugün ölüm tehdidine rağmen yine sokaklarda olacağız biz Cumhurbaşkanımız için bu davaya baş koyduk Allah'ın izniyle hiçbir şekilde dönmeyeceğiz." dedi.

        "KORKMAYAN LİDERİN YOL ARKADAŞLARIYIZ"



        Korkmayan bir liderle yol arkadaşıyız diyen Yurduseven, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için tabii ki biraz sendeledim ama ondan sonra kontrolü elden bırakmadım çünkü biz korkmayan bir liderin yol arkadaşlarıyız Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.


        "KÜRT SEÇMEN HER ŞEYİN FARKINDA"



        Kürt seçmeniniz her şeyin farkında olduğunu ifade eden Yurduseven, "Bunlar masum insanlara kurşun yağdırmayı iyi bilirler. Biz korkmuyoruz. Son dakikaya kadar seçim çalışmalarına ve AK Partimizin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanınız 20 senedir iftiraların en alasını yaşadı. Gerek gezi olayları gerek 15 Temmuz hain darbe girişimi, ama hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. İşte biz böyle bir liderin yol arkadaşlarıyız. Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan döndüremez." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Takvim.com.tr kumpasın sahte dekontuna ulaştı
        Haberler Güncel Ölüm tehdidi alan AK Parti vekil adayı konuştu: Kürt seçmen her şeyin farkında
            loading
            SON DAKİKA