Ölüm tehdidi alan AK Parti vekil adayı konuştu: Kürt seçmen her şeyin farkında





Kürt seçmeniniz her şeyin farkında olduğunu ifade eden Yurduseven, "Bunlar masum insanlara kurşun yağdırmayı iyi bilirler. Biz korkmuyoruz. Son dakikaya kadar seçim çalışmalarına ve AK Partimizin bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanınız 20 senedir iftiraların en alasını yaşadı. Gerek gezi olayları gerek 15 Temmuz hain darbe girişimi, ama hiçbir şey onu yolundan döndüremedi. İşte biz böyle bir liderin yol arkadaşlarıyız. Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan döndüremez." dedi.

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