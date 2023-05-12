Ölüm tehdidi alan AK Parti vekil adayı konuştu: Kürt seçmen her şeyin farkında

AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, yanındaki partililer ile birlikte dün Seyhan ilçesi Gülpınar ve Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf gezisi yaptı. Esnafa AK Parti milletvekili adayı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Yurduseven'e bir esnaf, "Biz mermi manyağı yaparız. Senin resimlerini delik deşik ettim. Kafana mermi yağdırırım. Boğazını keseriz. Buradan gidin" diyerek tehditler savurdu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yurduseven kendisini tehdit eden kişiye "Biz selamlaşmaya geldik. Böyle bir şey olur mu? Çok ayıp. Çocuğunuz yaşındayım" yanıtını verdi. Esnaf ile partililer arasında yaşanan gerginliği diğer esnaflar araya girerek yatıştırdı. Yaşadığı olayı Sabah Gazetesi'ne anlatan Yurduseven, kendisini tehdit eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.
ÖLÜM TEHDİDİ ALAN AK PARTİLİ İSİM KONUŞTU I VİDEO İZLE
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yurduseven ve partilileri ölümle tehdit eden kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENDİ
Yurduseven, ayrıca A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi. Yurduseven, "Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletecek AK Parti'nin bütün icraatlerini anlatacağız. Seçimin son dakikasına kadar biz bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Korkmuyoruz, durmayacağız, yılmayacağız Allah'ın izniyle." dedi.