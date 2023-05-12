Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Bahçelievler'de önemli açıklamalar





Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar. Desteği Kandil'den alıyor bunlar. Bay bay Kemal kader ortağı olarak terör örgütlerini seçmiş. Bunların yerli milli hassasiyetleri olmadığını biliyordu ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sürekli değiştiğini söyleyen ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış.

Kendi ortakları bir hanımefendiyi 3 günde canından bezdirenlerin arkadaşlarını adaylıktan çektirmelerine neden şaşırıyoruz ki. Ülkelerinin değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözünü verenlerin neyine şaşırıyoruz ki. Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun.