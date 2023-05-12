Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: "Nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacaklarını bildirdi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz." ifadelerini kullandı.
Sadece proje geliştirdiklerini, eser ürettiklerini, gönül siyaseti ve gönülleri kazanma siyaseti yaptıklarını aktaran Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz."