Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: "Nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız"

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz." ifadelerini kullandı.