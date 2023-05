MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi: "Sözde Kürdistan projesinin figüranı"

"NİTEKİM, KILIÇDAROĞLU VE ZİLLET İTTİFAKI, MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Bahçeli, İslam karşıtları, karanlık odaklar, çıkar ortakları ve küresel sermaye çetelerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü yüzüncü yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. Milli Mücadele'nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri; kukla gibi oynatılan, her anlamda güdülen, her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisine saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. PKK ve HDP'ye sözcülük yapacak kadar küçülmüştür."