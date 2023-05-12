MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi: "Sözde Kürdistan projesinin figüranı"

"ARADIKLARI, KAVGA VE KUTUPLAŞMADIR"

Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceğini hatırlatan Bahçeli, "Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bunun yanında yöresinde konuşlanan mihrakların, ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını ve çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları, bölünme ve iç kargaşadır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir." diye konuştu.

Bahçeli, taraflarının belli, istikametlerinin ise sıratı müstakim olduğunu, himaye edenin Allah, destekçilerinin ise Türk milleti olduğunu dile getirdi.

Kutlu yürüyüşün neticesinde geleceğin gücünün Türkiye olacağına işaret eden Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde yeni yüzyılın demokratik eşiğin, milli ve manevi değerlerin rehberiyle geçilmesi gereken bir kavşak olduğunu bildirdi.