CHP Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan’dan hadsiz benzetme: "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter"

Tüm Türkiye'nin beklediği14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim döneminde yola 6'lı masa olarak çıkan koalisyon ittifakı, HDP'yi de yanına alarak yola 7'li koalisyon olarak devam ediyor.
HDP GÜZELLESİMENE SOYUNDULAR
CHP'nin HDP ile ittifak yapmasına ise, özellikle partinin Atatürkçü ve ulusal kesiminden tepkiler yükseldi. Parti yöneticileri ise bu tepkileri yumuşatmak için her fırsatta HDP savunuculuğu yapmaya devam ediyor.
Son olarak CHP'nin Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak için skandal ifadelere imza attı.
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