CHP Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan’dan hadsiz benzetme: "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter"





"Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar." diyen Becan, Sabah Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; "Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki." İfadelerini kullandı.

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