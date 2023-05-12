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    • 12.05.2023 14:31
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    CHP Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan’dan hadsiz benzetme: "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter"

    CHP'nin Yalova milletvekili adayı Tahsin Becan, katıldığı bir programda terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP güzellemesi yapmak isterken bölücülük içeren bir söyleme imza attı. "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar, ben de onlara şunu soruyorum" diyen Becan, "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP adayı Tahsin Becan’dan hadsiz benzetme

    Tüm Türkiye'nin beklediği14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim döneminde yola 6'lı masa olarak çıkan koalisyon ittifakı, HDP'yi de yanına alarak yola 7'li koalisyon olarak devam ediyor.

    HDP GÜZELLESİMENE SOYUNDULAR



    CHP'nin HDP ile ittifak yapmasına ise, özellikle partinin Atatürkçü ve ulusal kesiminden tepkiler yükseldi. Parti yöneticileri ise bu tepkileri yumuşatmak için her fırsatta HDP savunuculuğu yapmaya devam ediyor.



    Son olarak CHP'nin Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan verdiği bir röportajda HDP güzellemesi yapmak için skandal ifadelere imza attı.

    "KARADENİZLİLERİN YÜZDE 5'İ PKK'DAN BETER"



        "Bize HDP ile kol kola girdiniz diyorlar." diyen Becan, Sabah Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; "Ben de onlara şunu söylüyorum. Tüm Karadeniz'lilerin yüzde yüzü doğru mu diyorum. Aldığım cevap, 'Hayır' diyorlar. Onların içindeki yüzde 5'lik kesim PKK'dan beter. Bilemezsiniz ki." İfadelerini kullandı.

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        Kılıçdaroğlu sadece bir maşa
        Haberler Güncel CHP Yalova Milletvekili adayı Tahsin Becan’dan hadsiz benzetme: "Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter"
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