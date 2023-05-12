Başkan Erdoğan'dan Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalar

Barbaros Hayrettin Paşa'nın, kardeşi Oruç Reis ile Osmanlı donanmasına tarihinin en büyük başarılarını yaşattığını söyleyen Erdoğan, "Preveze Zaferi ile Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığı zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine çıkmıştır. Ayrıca onun mektebinde yetişen denizciler yıllarca donanmamıza hizmet etmişlerdir." diye konuştu.

"CAMİMİZİN BEŞİKTAŞ'TA ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERECEĞİNE İNANIYORUM"

Başkan Erdoğan, "Türk denizciliğinin abidevi ismi, Kaptan-ı Derya" olarak andığı Barbaros Hayrettin Paşa'yı rahmet ve şükranla yad ederek, Allah'tan mekanını cennet, makamını ali eylemesini diledi.