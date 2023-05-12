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    • 12.05.2023 17:49
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    Başkan Erdoğan'dan Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Camimizde toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. Atölyeleri kütüphanesi ve kafeteryası ile her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Camimize sahip çıkan, bu eseri ihya eden kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Levent’e yeni mabet!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirtti.

    Başkan Erdoğan, Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışındaki konuşmasına, "Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan yüce Allah'a hamdüsenalar ediyorum." sözleriyle başladı.

    Açılışını yaptıklarını caminin İstanbul ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu güzel eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen işçisinden, memuruna, mimarına, ustasından, sanatçısına kadar herkese şahsı ve millet adına teşekkür etti.

    Semtin adının Levent olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Acaba niye Levent? Çünkü, Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri neydi? Denizci olduğu için leventti. Ve bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Ve bizlere de sordukları zaman dedik ki, 'Buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin adı yakışır.' dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Yani bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yere buradan hareket etti." dedi.

    Başkan Erdoğan, "Gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki, 'Buraya bu camimizi inşa edelim.' ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını eksik etmesin diyorum." ifadelerini kullandı.

        Barbaros Hayrettin Paşa'nın, kardeşi Oruç Reis ile Osmanlı donanmasına tarihinin en büyük başarılarını yaşattığını söyleyen Erdoğan, "Preveze Zaferi ile Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Kaptan-ı Deryalığı zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine çıkmıştır. Ayrıca onun mektebinde yetişen denizciler yıllarca donanmamıza hizmet etmişlerdir." diye konuştu.

        "CAMİMİZİN BEŞİKTAŞ'TA ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERECEĞİNE İNANIYORUM"
        Başkan Erdoğan, "Türk denizciliğinin abidevi ismi, Kaptan-ı Derya" olarak andığı Barbaros Hayrettin Paşa'yı rahmet ve şükranla yad ederek, Allah'tan mekanını cennet, makamını ali eylemesini diledi.

        Adını yaşatmak üzere inşa ettikleri Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin de hem onun mirasına hem de şehrin mimari ve kültürel dokusuna uygun bir eser olduğunu gördüklerini belirten Erdoğan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

        "Projenin ana teması olarak, Barbaros Hayrettin Paşa denizcilik temalarından yola çıkılmıştır. Tüm bezemeler, hat, tezyinat, minyatür çalışmalarında bu ana başlıklardan ilham alınmıştır. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup, Cumhuriyet tarihinde ilk defa üretilmiştir. Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla her şey en ince detayına kadar düşünülmüş camimizin Beşiktaş'ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Hatta Kağıthane ve Beşiktaş, ortak alan da buna diyebiliriz."

        Projede emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Camimize sahip çıkan, namazlarıyla, dualarıyla, ilmi çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar eden tüm kardeşlerime, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil, burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

        Erdoğan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimleri hatırlatarak, "Bu arada tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuduğu açılışta, Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle caminin açılış kurdelesini kesti.

            Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

            BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI YENİ AÇILAN CAMİDE KILDI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Levent'te yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için yapımı tamamlanan ve bugün açılışı gerçekleşecek Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.

            Namazın ardından buradaki cemaate seslenen Erdoğan, muhteşem bir eseri Müslümanlara, ümmete, millete kazandırmaya vesile kıldığı için Rabb'ine hamdettiğini söyledi.

            Al-i İmran Suresi'nin 110. ayetinin, "Ümmetin içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder yanlıştan men edersiniz." bölümünü anımsatan Erdoğan, "Ben şu anda karşımdaki bu cemaati doğruyu emreden bir cemaat olarak görüyorum. Yanlıştan döndürecek, men edecek bir cemaat olarak görüyorum. Öyleyse bunun gereği neyse bunun gereğini de inşallah eksiksiz yerine getirelim ki yanlış yollara düşmeyelim." diye konuştu.

                Başkan Erdoğan, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın leventlerinin bu semtten Boğaz'a indiğini, semtin adının bu nedenle Levent olduğunu anlatarak, camiye de Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın adının yakışacağı için bu ismi verdiklerini dile getirdi.

                Hayırseverlerin yardımıyla caminin bu aşamalara geldiğini belirten Erdoğan, "Ben inanıyorum ki hayırseverlerimizin bu gayretleri karşısında hiçbir şey eksik kalmaz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii pazar günü biliyorsunuz ciddi bir kararı hep birlikte vereceğiz. Cuma günü, verilecek olan kararın da ümmetimiz, milletimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

                Cuma namazı hutbesini ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.

                Namaz sonrası caminin resmi açılışını yapan Erdoğan'ın Sultangazi ve Bahçelievler'de halk buluşmalarına katılması bekleniyor.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalar
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