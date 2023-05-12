Başkan Erdoğan'dan Barbaros Hayreddin Paşa Camii açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekanlarda olmak üzere toplam 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Levent'te inşası tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışındaki konuşmasına, "Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan yüce Allah'a hamdüsenalar ediyorum." sözleriyle başladı.
Bugün açılışını yaptığımız Barbaros Hayrettin Paşa Camii İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun. pic.twitter.com/RjigzwyW2b— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2023
Açılışını yaptıklarını caminin İstanbul ve ülke için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu güzel eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen işçisinden, memuruna, mimarına, ustasından, sanatçısına kadar herkese şahsı ve millet adına teşekkür etti.
Semtin adının Levent olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Acaba niye Levent? Çünkü, Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerleri neydi? Denizci olduğu için leventti. Ve bundan dolayı da semtin adı Levent olarak kaldı. Ve bizlere de sordukları zaman dedik ki, 'Buraya Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin adı yakışır.' dedik. Kaptan-ı Derya buradan boğaza indi. Yani bugünkü Deniz Müzesi'nin olduğu yere buradan hareket etti." dedi.
Başkan Erdoğan, "Gerçekten bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki, 'Buraya bu camimizi inşa edelim.' ve kısa zamanda da inşası gerçekleşti. 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını eksik etmesin diyorum." ifadelerini kullandı.