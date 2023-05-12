AK Parti'den flaş Muharrem İnce açıklaması: "Pusulanın değişme şansı yok"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, partisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
Seçimlerin önemine değinen Yavuz, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Partilerimizin varlığı demokrasimiz için çok önemli. Partiler varsa demokrasi varsa seçim var. Zaten seçimsiz demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Seçim varsa milli irade var, milletin sandığa gitmesi var ve hepimiz istiyoruz ki pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes kendi iradesini yani millet iradesi, milli irade sandığa kusursuz bir şekilde, eksiksiz bir şekilde hem de katılımın en yüksek olduğu şekliyle yansısın. Hepimizin temennisi bu."
14 Mayıs'taki seçimin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından yapılacak ilk seçim olduğunun altını çizen Yavuz, şöyle devam etti:
"Bu hükümet sistemi durup dururken ortaya çıkmış bir sistem değil. Yıllara sarih izlediğimiz şekliyle parlamenter sistem aksadı. Krizler, kaoslar, kargaşalar üretti. Türkiye'yi yer yer çıkmaza soktu ve bunun üzerine TBMM'den geçmek suretiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti.
Sahanın nabzına baktığımızda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda ve olup bitene bir parça dikkatlice baktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağı olmayacağını öngörüyorum. Yine AK Parti oylarının da 2018'i kastederek söylüyorum, bir öncekinden daha aşağı olmayacağını bize gösteriyor."