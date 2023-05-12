AK Parti'den flaş Muharrem İnce açıklaması: "Pusulanın değişme şansı yok"

Yurt dışında oy verme işlemlerinin tamamlandığını, ancak gümrüklerde devam ettiğini hatırlatan Yavuz, bu oyların da yurt dışı oyların bulunduğu alana getirileceğini ve sayımın, Türkiye'deki sayımla aynı anda başlayacağını söyledi.

"SONUÇ ALIM SİSTEMİ İLE SONUÇLAR ANLIK TAKİP EDİLECEK"

Yavuz, oylara ilişkin verilerin toplanması için Sonuç Alım Sistemi (SAS) adında bir sistem kurduklarını, her il ve ilçeden gelecek sonuç verilerinin buradan anlık olarak takip edileceğini bildirdi.

Seçim sonuçlarını ilk kendilerinin öğrenmek istediklerini ve bu kapsamda SAS'ı kurduklarını belirten Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, o gün seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek, biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte herkesten önce bileceğiz." dedi.

Seçimlere ilişkin hiçbir oyun zayi olmaması için bu sistemi kurduklarına vurgu yapan Yavuz, milli iradenin sandığa yansıması, hatasız ve kusursuz bir şekilde sandıktan çıkarak Yüksek Seçim Kuruluna bu şekilde ulaştırılması için bu adımı attıklarını ifade etti.