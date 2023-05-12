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    • 12.05.2023 16:20
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Senin cibiliyetini biliyorlar! Utan utan"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan kumpasın ardından FETÖ'yü aklamak için Rusya'ya saldıran Kılıçdaroğlu'na Sultangazi'deki AK Parti mitinginde sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Senin cibiliyetini biliyorlar! Utan utan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan kumpasın ardından FETÖ'yü aklamak için Rusya'ya saldıran Kılıçdaroğlu'na Sultangazi'deki mitingde sert tepki gösterdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ | VİDEO İZLE

    SEÇİMLERİ RUSYA YÖNLENDİRİYORMUŞ! UTAN UTAN
    Küresel çetenin başlattığı operasyonuna da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları öne sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarında Erdoğan gitmeli, diyor. Yav size ne! Bu dergilerin kapağına bunları nasıl yazıyorsunuz. Bunun kararını siz değil benim milletim verir ey batı. Şimdi bay bay kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar." dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin." dedi.

    AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse seçimlerde milletin karar vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti.

    Bakan Çavuşoğlu, "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik." diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

    "Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız."

        Kılıçdaroğlu ve ittifakını kimlerin dizayn ettiğinin belli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin. Alman dergileri, Fransız dergisi L'Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu 'onlar da karışmasın' deseydi daha tutarlı olurdu. Ama insan bir iddia ortaya atıyorsa delil ve belgeleri ile ortaya atması lazım. Bunlar algı operasyonlarına başladı, kaybedeceklerini anladılar. Bir de kaybedeceklerini görünce 'şundan kaybettik, bundan kaybettik' demek için herhalde Batılıların da akıl vermesiyle bu tür yollara tevessül ediyorlar." ifadelerini kullandı.



        KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI İŞ BİRLİKLERİMİZİ, TİCARİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİ RİSKE ATAR NİTELİKTEDİR
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ise Kılıçdaroğlu'nun Rusya ile ilişkileri tehlikeye attığını belirtti. Nebati, "Seçime günler kala, türlü beklenti ve hesaplarla ortaya attığınız bu sorumsuzca iddialarınız, geçmişten bugüne ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar niteliktedir." ifadelerini kullandı.

        İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

        Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Bir taraftan devlet yönetmeye aday olup, diğer taraftan milletimizin asla gözünden kaçmayan kirli ittifaklarınız ve türlü oyunlarınıza kılıf bularak hedef şaşırtmak için yaptığınız sorumsuz ve temelsiz açıklamalarınız, siyasi hırslar uğrunda, milletimizin ortak menfaatlerini asla gözetmediğinizi bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

        Seçime günler kala, türlü beklenti ve hesaplarla ortaya attığınız bu sorumsuzca iddialarınız, geçmişten bugüne ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar niteliktedir.

        Bugün, Rusya ile dış ticaret hacmimiz yaklaşık 68 milyar dolardır. Ham petrol ithalatımızın yüzde 52'sini Rusya'dan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında Rusya ile aktif iş birliği yapıyoruz. Rusya ülkemize turizm alanında uzun yıllardan bu yana en fazla ziyaretçi gönderen ilk 5 ülkeden biridir. Ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısı yıllık 5,6 milyonu aşmış durumdadır. İnşaat sektörümüz, Rusya'da önemli altyapı geliştirme projelerinin üstlenicisi konumundadır. Türkiye, bugün, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabilen yegane ülke olup, bu sayede küresel düzeyde emtia fiyatlarının azalmasında önemli etkisi olan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanabilmiştir.

        Öte yandan, bizim 21 yıldan bu yana, yerlilik ve millilik konusuna verdiğimiz büyük önem, ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle çoktan tescillenmiş durumdadır.

        Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde, milletimizin iradesinden başka hiçbir gücü tanımayan, demokrasi dışı hiçbir iç ve dış müdahaleye ve darbe girişimlerine asla geçit vermeyen, mandacı zihniyete ve vesayet odaklarına göz açtırmayan siyaset anlayışı, Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın siyaset anlayışıdır. Sizlerin, kimlerden ve hangi odaklardan, kimlerin ithal reçetelerinden medet umduğunuz zaten milletimizin malumudur.

        Seçimlere giderken yaptığınız bu sorumsuz açıklamalarınız, Antalya'daki turizmcilerimizi, serasında ve tarlasında meyve-sebze üreten çiftçilerimizi, Rusya'dan ülkemize döviz getiren işçilerimizi, enerji güvenliğini sağlayan sanayimizin kesintisiz devam eden üretimini, tekstil ve moda sektörümüzün önemli kazanımlarını, velhasıl milletimizin tüm ortak menfaatlerini, sırf kendi ikbal arayışınız için hiçe sayacak bir ruh halinde olduğunuzun da açık bir kanıtı niteliğindedir.

        NE OLMUŞTU?
        7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye kaset kumpasının ardından Rusya'yı suçlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğimizin iddia edilmesinin nedenini bilmiyoruz ve şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi.

        BU YÖNDE BİR BİLGİ VEREN OLDUYSA, ONLAR YALANCIDIR
        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahil olduğuna yönelik iddiaları reddettiklerini belirterek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden Rusya'ya yönelik suçlamasını değerlendirdi.

            Rusya'nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, "Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır." ifadelerini kullandı.


            Peskov, Türkiye ile ilişkilere son derece değer verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye ile ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, çünkü Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bir dizi bölgesel ve küresel sorun karşısında bugüne kadar çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tavır almıştır." şeklinde konuştu.

            İNCE'NİN PARTİSİ RESMEN BAŞVURUYU YAPTI
            Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

            YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.

                Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

                Bu mektubum; sokaklarda sabahlayan, elinde taşıdığı hoparlörle sesimizi duyuran, caddelerde şarkılarımızı söyleyen, sosyal medyada mücadele eden, bana inanan, güvenen yürekli evlatlarımadır.
                Sevgili gençler, güzel evlatlarım;
                Sizin gözünüzden akan bir damla gözyaşına bile hiçbir makamı mevkiyi değişmem. Dünyada en son isteyeceğim şey sizi üzmektir.
                Ortaya hangi karanlık odaklar tarafından yayıldığı belli olmayan, tamamen gerçek dışı, uydurma görüntü ve sahte belgelerle haysiyet cellatları 45 gündür üzerime saldırdı. Yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira attılar. Bunların hiçbirisi doğru değil, bunu en iyi ben biliyorum. Buna rağmen bunlardan etkilenmemek, psikolojik olarak yıpranmamak normal bir insan için mümkün değildir. Meramımızı en yakınlarımıza anlatamadık. En yakın dostlardan gelen şüpheli bakışlar kadar yaralayıcı bir şey olamaz.
                Bunları izleyen, dinleyen, gören bazılarınızın kafası karışabilir.
                Yüce Türk Milleti bilsin ve emin olsun ki; Muharrem İnce hiçbir zaman kul hakkı yemez. Saraydan para aldı çekilemez iftirasını atanlar bilsin ki; beni satın alacak parayı basacak matbaa henüz icat olmadı. Açıkladıklarımın dışında bir malvarlığım yoktur. Neyim varsa kuruşuna kadar her zaman hesap vermeye hazırım. Görüntülerin hepsi montajdır. Bunların montaj olduğu zaten ispatlandı.
                Bilmenizi isterim ki; adaylıktan çekilmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralar değildir. Bazı şeref yoksunlarının öne sürdüğü gibi başka sahte kasetler olduğu içinde değildir. Ben bunlara boyun eğmem. Ama bunlar seçmeni etkilemiştir. Bu iftiraları atanlar maalesef amaçlarına ulaşmışlar ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir.
                FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ve bazı gazeteciler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Seçimde ikinci tura kalamayacağım belli olmuştur. Ancak bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım.
                Harp sanatında ricat etmek (yani tekrar güç toplamak üzere geri çekilmek) de vardır. Bu, savaştan çekildiğimiz ve mağlubiyeti kabul ettiğimiz anlamına gelmez.
                Bu karanlık odaklarla bizim mücadelemiz ölene kadar devam edecektir. Bağımsız bir Türkiye için her yolu deneyeceğiz.
                Türkiye bir gün ayaklar altında kalırsa, bilin ki biz ölmüşüzdür. Çünkü biz, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM diyenlerdeniz.
                Şimdi mücadelemizi; memleketin son kalesi, Memleket Partisi'nin Meclis'e girmesi için veriyoruz.
                Umudunuzu, inancınızı diri tutun.
                Eninde sonunda memleketini sevenler kazanacak.
                Hepinizin gözlerinden öpüyorum.

                NE OLMUŞTU?
                Yüzyılın seçimine sayılı saatler kala, Türkiye siyaset tarihine '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan yeni bir kirli komple eklendi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.



                FETÖ'DEN MUHARREM İNCE'YE SAHTE GÖRÜNTÜLERLE KASET KUMPASI: BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN
                Türkiye güne '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasla uyandı. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.

                Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.



                    MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
                    Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.



                    SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
                    Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.

                    Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.

                    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce açıklamalarda bulundu.



                    "45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
                    Memeket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.

                    İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.



                        KASET KUMPASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
                        Kaset kumpasının ardından sahneye Kemal Kılıçaroğlu çıktı... Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası parçasını paylaşarak "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi, İnce'yi davet etti. Ancak bu daveti birçok kişi samimi bulmadı.

                        CHP liderinin "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" sözleri dikkatlerden kaçmadı.

                        FETÖ-CHP ELİYLE KURGULANAN KUMPASI RUSYA'YA YIKMAYA ÇALIŞTI
                        7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkında dün yapılan paylaşımların arkasında Rusya olduğunu ileri sürerek sosyal medya hesabından "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." açıklamasında bulundu.
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                        Takvim.com.tr kumpasın sahte dekontuna ulaştı
                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Senin cibiliyetini biliyorlar! Utan utan"
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