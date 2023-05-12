Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Senin cibiliyetini biliyorlar! Utan utan"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin." dedi.

AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse seçimlerde milletin karar vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız."