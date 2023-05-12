Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Senin cibiliyetini biliyorlar! Utan utan"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan kumpasın ardından FETÖ'yü aklamak için Rusya'ya saldıran Kılıçdaroğlu'na Sultangazi'deki mitingde sert tepki gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ | VİDEO İZLE
SEÇİMLERİ RUSYA YÖNLENDİRİYORMUŞ! UTAN UTAN
Küresel çetenin başlattığı operasyonuna da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları öne sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarında Erdoğan gitmeli, diyor. Yav size ne! Bu dergilerin kapağına bunları nasıl yazıyorsunuz. Bunun kararını siz değil benim milletim verir ey batı. Şimdi bay bay kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin." dedi.
AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse seçimlerde milletin karar vermesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti.
Bakan Çavuşoğlu, "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız."