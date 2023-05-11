Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Pursaklar'daki mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş kalabalıkların verdiği mesaj şuydu: Milletimiz geleceğine göz dikenleri affetmez, kendisiyle değil terör örgütleriyle yürüyenleri affetmez. Bay Bay Kemal biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.

Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Sandık kurullarına bile güvenmiyorlar. Ne yapsalar boş. 14 Mayıs'ta önümüzdeki son engelleri açmakla kalmayacağız. Ankara sadece Selçuklu'dan Osmanlı'ya önemli bir şehir ülkemizin başkenti değildir. Ülkemizin lokomotif şehridir. Bu şehrin önünde daha gidilecek çok yol var. Bir ülkenin zenginliği üretimiyle olur. Şayet petrol ve doğalgaz gibi yer altı zenginliğiniz yoksa çalışmaktan başka seçeneğiniz yoktur. Tarım ülkesi olmuşuz ama çok düşük üretimle ancak karnımızı doyuracak kadar üretim yapmışız.

Asıl sorunumuz enflasyon. Gıda ve konutlardaki yükseliş bizi de rahatsı ediyor. Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklarla gidemeyiz. Daha çok konut yapacağız ki kiralar düşsün. Daha çok üretim yapacağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Bunların da üstesinden biz geleceğiz. 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Herkesin hak ettiği refah seviyesine yine biz çıkartırız.

Bunları söylerken elbette insanımızın günlük hayatında karşısına çıkan sıkıntıları görmezden gelmiyor değiliz. Ekonomik olarak hala ayaklarının üzerinde durabilecek başka yer var mı bilmiyorum. Yıkılmadan atlattığımız her badire önümüze yeni fırsatlar çıkarıyor. Millet olarak Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız olayların bir boyutunu da ekonomi oluşturuyordu. Kovid salgınında biz daha çok ürettik daha çok sattık. Ukrayna-Rusya savaşında biz kendimizi ülke ve ekonomik olarak farklı yere koyduk. Dünyadaki gelişmeleri böyle kendi lehimize çevirdik. Biz bu mücadeleyi verirken muhalefet ne yaptı?

Kazandıkları belediyelerde kimse işinden edilmeyecek diye Bay Bay Kemal namus sözü vermişti ama yerine gelmedi. Ankara'da otobüsler, süt bedava olacaktı. Hatta hızlarını alamadılar çiftçiye bedava traktör vaat etmişlerdi. Şimdi bunlara hesap sormayacak mıyız? Sonra da utanmadan "öyle söyledik" dediler. Bu sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da İzmir'de de böyle. Nice insanlar, anneler gözü yaşlı kaldı. Muhalefetin söylediği vaat değil palavradır. Bunun için biz 21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz.

"21 YILDA YAPTIKLARIMIZI 21 HAFTADA YIKACAK BİR ZİHNİYET"

Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Aman ha kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için küskünlükleri geride bırakın ve sandıklara sıkı sıkıya sarılın. Demek ki kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyor. Meral hanım masadan ayrılamadı. Aynı şekil "noter değil" dedi. Oradan da ayrılamadı.

Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti, HDP yanlarındaki küçük ortaklar LGBT'ci.AK Parti, MHP'ye LGBT sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bunun için adımları seçim sonrası atacağız. Bu adımlarla beraber güçlü aileleri kuracağız. Diğerleri için böyle bir dert yok. Onlar için her şeyden önce LGBT'ci olmak kendi şerefidir. Milletinin hayrına tek işi olmayandan hayır gelmez. Seçim sonrası bu ekibin tamamını tarihin tozlu sayfalarına kaldırarak ülkemize ayrı bir hizmet edeceğiz.

Yatırımla ülkemizi ve şehirlerimizi büyütmekten vazgeçmedik. Çünkü biz ülkemizi gönülden seviyoruz. Her fırsatta geçmişte yaptıklarımızı anlatırken eski defterleri karıştırmıyoruz. Yaptığımız her işe ilaveten ne yapacağımızı hemen söylüyoruz. Seçim beyannamesinde önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı yüzlerce başlık altında ilan ettik.

KUYUBAŞI-ESENBOĞA METRO HATTI MÜJDESİ

Kuyubaşı-Esenboğa metro hattı yatırım programına alındı. Yakında ihalesine çıkacağız. Doğalgaz faturalarınızı gördünüz değil mi? Bu ayki faturanız devlet tarafından karşılanmıştır. Çünkü biz bu ülkenin tüm zenginliklerini milletimizin emrine veriyoruz. Terör örgütlerinden temizlediğimiz dağlarda petrol fişkırıyor. Şimdi neden oralarda terörün bitirilmediğini daha iyi anlıyorsunuz. Sanayimizi yüksek tekonolojinin katma değeriyle ülkemizin kalkınmasına daha çok destek vereceğiz. Ortaya çıkan zenginliği de milletimizin refahını artırmak için kullanacağız. Bir aile ve gençlik bankası kurarak atıyoruz. Bu bankanın finansmanıyla primlerinin 3'ye 1'ini ödeyerek ev hanımlarını emekli edeceğiz. Gençlerimize evlenmeden kendi işini kurmaya varana kadar destek vereceğiz. Türkiye'nin zengin insan potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.