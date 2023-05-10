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    • 10.05.2023 15:14
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    • 10.05.2023 15:14
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    Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi! Üst düzey güvenlik önlemi

    14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Peki, oylar nerede saklanıyor? Nasıl güvenlik önlemleri alındı?

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yurt dışı oyları Türkiye’ye getirildi

    Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.

    Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.



    OYLAR NEREDE SAKLANIYOR?

    İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilen oylar, üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla Türkiye'ye getirildi.

    Edinilen bilgiye göre; Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği bildirildi.
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