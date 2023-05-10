Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.
Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı.
OYLAR NEREDE SAKLANIYOR?
İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilen oylar, üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla Türkiye'ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre; Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği bildirildi.