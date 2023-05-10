Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ANAYASA MESAJI | VİDEO İZLE



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"FETÖ'YÜ YARGIMIZDAN TEMİZLEYEREK YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkik ettik. Demokrasimizin standardını yükselttik, yargının bağımsızlığı ilkesine. Esasen yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Bu ihanet çetesini yargımızdan temizleyerek yeni bir dönem başlattık.

"HEDEFİMİZ SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA YAPMAK"

Yargımızın terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye de hepimzi şahidiz. Türkiye'ye milli irade ile hazırlanmış güçlü bir anayasa hazırlamak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden birisi ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmaktır. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz.

"MİLLETİMİZE ŞÜKRANIMIZI, ESERLERİMİZLE, REFORMLARIMIZLA GÖSTERDİK"

İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Sokak kavgalarının terör eylemlerine evrildiği yılları yaşadık. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 80'li ve 90'lı yıllar izlendi. 28 Şubat hafızalarımızda hala canlıdır. Bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız ve günümüz yoktu. Önceki süreçlerden farklı olarak biz duruşumuzla farklı durmayı başardık. 15 Temmuz gecesi ben "Milletimizin üstünde bir güç tanımadık" demiştim. Biz de milletimize şükranımızı, eserlerimizle, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz.