Başkan Erdoğan'dan AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul.
Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik.
MİTİNG ALANINA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi için gelenler, miting alanına giriş yapmaya başladı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Milyonlar alanda toplanmaya başlarken 14 Mayıs'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin müjdeleyen miting alanı havadan görüntülendi.
MUHTEŞEM MİTİNG
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapıyor.
SEMBOL ALANDA MİTİNG
Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ | VİDEO İZLE
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Alana giden vatandaşların farklı istikametlerde yoğunluk oluşturmaya başlarken trafik yoğunluk haritası koyu kırmızı renge döndü. Trafik kilitlendi.