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    • 07.05.2023 16:53
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Cumhur İttifakı’nın Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Yüzyılın Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını belirterek, "14 Mayıs'ta birilerini emekli edeceğiz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz. Bu ne muhteşem bir İstanbul.

    Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik.

    MİTİNG ALANINA GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi için gelenler, miting alanına giriş yapmaya başladı.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Milyonlar alanda toplanmaya başlarken 14 Mayıs'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinin müjdeleyen miting alanı havadan görüntülendi.

    MUHTEŞEM MİTİNG
    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapıyor.

    ALAN DOLDU TAŞTI | VİDEO İZLE


    SEMBOL ALANDA MİTİNG
    Miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ | VİDEO İZLE






    TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
    Alana giden vatandaşların farklı istikametlerde yoğunluk oluşturmaya başlarken trafik yoğunluk haritası koyu kırmızı renge döndü. Trafik kilitlendi.

        YÜRÜYEREK GİTMEYE ÇALIŞIYORLAR
        Vatandaşlar, araçlarından inip yürüyerek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gitmeye çalışıyor.






        Toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen çevre noktalardan ring otobüsler kalktı.

        OTOBÜSLER GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan büyük İstanbul Mitingi için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı.



        Vatandaşlar miting alanlarına polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından içeriye alınıyor.

            Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı.

            Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı.

            KONVOYLA GELİYORLAR
            Mitinge kendi araçlarıyla gelen vatandaşlar konvoy yaparak alana akın etmeye başladı.

            ALANDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
            Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelenek olduğu üzere bu seçim sürecinin de son Pazar gününde yapacağı mitinginde İstanbullular ile buluşacak; hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir miting gerçekleştirecek. Mitingin Atatürk Havalimanı'nda yapılmasının sebebi ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması.



                Atatürk Havalimanı; Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

                12 BİN 600 PERSONEL GÖREV ALACAK
                Vatandaşlar için miting alanına giriş 11:00 itibariyle başlayacak, Başkan Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 itibarıyla katılması bekleniyor. Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabilecek. Mitingde 12.600 personelin görev alması beklenirken, miting alanında 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.

                40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlanan mitingde, vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanacak şekilde; 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 ayrı mescit olarak tasarlandı. Miting büyük bir alan içerisinde gerçekleşeceği için giriş alanlarından, miting alanının her tarafına ring araçlarıyla hizmet verilecek. Mitingde dikkat çeken bir başka detay ise teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.

                Ayrıca yüksek hassasiyet gözetilerek toplum içerisindeki tüm vatandaşlar düşünülmüş; engelli dostu teknik imkanlarla miting alanı planlaması yapılması önem arz ediyor.

                MEDYA KURULUŞLARINA BÜYÜK ALAN
                Ulusal ve uluslararası basının yoğun bir şekilde katılım sağlayacağı mitingin Türkiye'ye ve dünyaya mesajının en doğru ve sağlıklı bir şekilde iletilmesi adına sadece basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde 6000 m2 alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.

                    Her detayı ince bir şekilde düşünülen mitingde, Türkiye haritası sahne konseptiyle Türkiye'nin 81 ilinin her noktasına mesajını güçlü bir şekilde aktaran bir tasarım tercih edildi.

                    ULAŞIM REHBERİ YAYINLANDI
                    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberi yayınladı.

                    İstanbul'un dört bir yanından 10 bin otobüs hareket edecek. Marmaray'a entegre ücretsiz ring seferleri yapılacak. Atatürk Havalimanı metrosu ile de doğrudan erişim sağlanabilecek.

                    OTOBÜS
                    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

                    MARMARAY
                    Miting alanına Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt/Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

                    METRO
                    Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek vatandaşlar

                        Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.



                        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlara davette bulundu.

                        Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar devam ediyor.

                        Kurtulmuş, Kurum, Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, miting öncesi çalışmalar hakkında alanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

                        AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye sana emanet" temasıyla gerçekleştirilecek mitingin, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından da unutulmayacak bir miting olacağına yürekten inandığını ve görkemli bir mitingle 14 Mayıs'ın ilanını gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

                        14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olacağına işaret eden Kurtulmuş, seçimin bu tarihte yapılacak olmasının tesadüfi olmadığını, 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısının açıldığını anlattı.

                        Aradan geçen 73 yılda Türkiye'de önemli hizmetlerin yapıldığını, özellikle son 21 yılda her alanda ileriye doğru atılımın olduğu bir dönemin yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Şimdi yine karşımızda bir 14 Mayıs seçimi var. Nasıl 1950'nin 14 Mayıs'ı çok partili siyasi hayata geçiş, eser ve hizmet siyasetlerinin başlangıcı, milletin sözünün, egemenliğinin geçerli olduğu bir dönemin başlangıcı olması bakımından önemli bir milat idiyse, 14 Mayıs 2023 de Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacak ve milletimiz kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır." diye konuştu.

                        Ülke içinden ve dışarıdan Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmaması, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin oluşmaması için gayret gösterildiğini aktaran Kurtulmuş, milletin de seçim kampanyası sürecinde büyük kalabalıklarla Başkan Erdoğan'ın "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir." sesine karşılık verdiğini söyledi.

                        Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü büyük Türkiye istikametinde atılacak bir adım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

                        "Her alanda güçlü, uluslararası alanda da Türkiye eksenini inşa ederek kendimizi hiçbir tarafın yanında hizalamadan, güçlü büyük Türkiye olarak kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalkacağımız, dünyada söz ve karar sahibi olacağımız bir yüzyılı başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi sadece AK Parti'nin hedefi değil, 85 milyon aziz milletimizin ortak hedefidir. Hatta ve hatta bu millete, bu ülkeye gönlü bağlı olan, gözü Türkiye'nin üzerinde olan dost ve kardeşlerimizin, 2 milyara yakın İslam dünyasının insanlarının yüzyılıdır. 14 Mayıs seçimlerini bu anlamda bir zafer olarak görüyoruz. Ümit ediyorum ki milletimizin kararlılığı, desteğiyle 14 Mayıs akşamında bütün Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nın muştusu gerçekleşmiş olacak ve aynen 14 Mayıs 1950 seçiminin kutlandığı gibi 14 Mayıs 2023 seçimi de coşkuyla, halaylarla, türkülerle, dualarla kutlanacaktır. 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki hiçbir kimse kaybetmeyecek."

                            Yarın düzenleyecekleri mitingin, bir miting olmanın ötesinde bir anlam ifade ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Hem Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki kazanımlarını iftiharla yarın ilan edeceğimiz hem de Türkiye'nin gelecek hedeflerini hep beraber gözden geçireceğimiz aslında bir ahitleşme toplantısı, hedefe doğru kararlılıkla yürümenin başlangıç noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

                            Kurtulmuş, İstanbul halkının Erdoğan'ı ve Türkiye'nin geleceğinin yükünü omuzlayan siyasi kadroları yalnız bırakmayacağını ve milyonlarca insanın mitinge katılacağını belirterek, 7'den 70'e tüm vatandaşları mitinge davet etti.

                            "HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPILARINI YARIN BURADA AÇACAĞIZ"
                            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yarın, yüz binlerce İstanbullunun hem ülkeye, hem coğrafyalarına hem de dünyaya mesaj vereceği bir mitinge hazırlandıklarını ifade etti.

                            Sadece bir mitinge değil, aslında bir duruşa hazırlandıklarını belirten Soylu, "Yarın bu alanda rahmetli Özal olacak, yarın bu alanda rahmetli Erbakan olacak, yarın bu alanda rahmetli Türkeş olacak, yarın bu alanda rahmetli Demirel olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin doğusuyla batısını bütünleştiren, Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi, Çerkez'i, Arap'ı, her birini birbiriyle bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüz binler olacak." dedi.

                            Bakan Soylu, şöyle devam etti:

                            "Yarın bu alanda Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sesini duymak istediği mazlumlar ve mağdurlar olacak. Yarın bu alanda hakkın, adaletin, hakkaniyetin sesi yükselecek. Yarın bu alanda ilk kez fırsatını ele geçirdiğimiz, ilk kez Batı'yı böyle yakaladığımız, ilk kez Amerika'yı böyle yakaladığımız, ilk kez dünyadaki egemenleri böyle yakaladığımız bir süreçte, milletimizin gür sesi, milletimizin ak sesi duyulacak. Liderimizin etrafında, reisimizin etrafında, Cumhurbaşkanımızın etrafında sadece bir seçime yürümüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Cenabı Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını inşallah yarın burada hep birlikte İstanbullu hemşerilerimizle beraber İstanbul'un hizmetkarı, Türkiye'nin hizmetkarı Recep Tayyip Erdoğan'la, liderimizle birlikte açacağız."

                            "BURADA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKACAĞIZ"
                            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise geçen yıl yine bu zamanlarda milyonlarla burada bir araya gelerek, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturduklarına işaret etti.

                            O zaman, bugünkü muhalefetin "Bu alanı binalar dikerek ranta açacaksınız ve yurt dışındaki tüm ülkelere bu alanı parsel parsel satacaksınız." dediğini söyleyen Kurum, ancak kendilerinin "145 bin 300 ağaç dikeceğiz, fethin sembolü olarak ve fethin 570'inci yıl dönümünde Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi milletimize armağan edeceğiz. Burada, çocuklarımız ağaçların, kuş cıvıltılarının arasında yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek." dediklerini dile getirdi.

                            Bakan Kurum, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ilk etabını milletle, gençlerle buluşturacaklarını belirterek, "Aynı zamanda Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı'nın mitingine ev sahipliği yapacak. Büyük bir coşkuyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milyonlar burada olacak. 16 milyon İstanbullu kardeşimizle burada el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini yakacağız." dedi.

                            Buranın çok anlamlı bir yer olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

                            "Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da, milletimizin tankların önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte, kendisi buradaki limandan, tankların önünden kaçarak, hemen Bakırköy'de kahvesini yudumlarken, milletimiz devletimiz, bayrağımız, ezanımız için bu mücadeleyi verdi. Kanı pahasına, canı pahasına verdi. Burada milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Ve o gün devletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için mücadeleyi şehitler vererek yaptığımız alandır. Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır ve ilk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle, böceklerle, orada koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta, 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Büyük bir coşkuyla, Fatih'in torunları yarın İstanbul'da tarih yazacaklar. Büyük bir coşkuyla buraya geleceğiz. İnşallah Türkiye Yüzyılını başlatacağız."

                            Bakan Kurum, tüm vatandaşları 7 Mayıs'ta saat 16.00'da yapacakları "Yüzyılın Mitingi"ne davet etti.

                            AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de "Türkiye sana emanet" sloganıyla Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenleyecekleri mitingin 14 Mayıs'ın işaret fişeği olacağına inandığını ifade ederek, "Hem tam bağımsızlığımızın hem Türkiye Yüzyılı'mızın hem de milli iradeye saygının sembolü olan siyasi anlayışımızı ve iddiamızı bu alandan 1 milyon İstanbullu ile haykıracağız." dedi.

                            Konuşmaların ardından Kurtulmuş, Soylu, Kurum ve Kabaktepe platforma çıkarak fotoğraf çektirdi.

                            39 İLÇEDEN 10 BİN OTOBÜS
                            Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

                            AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

                                MARMARAY İLE GELMEK İSTEYENLER:
                                Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

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