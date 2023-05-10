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MİT’ten DEAŞ’a operasyon! DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş’in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs yakalandı

MİT’ten DEAŞ’a operasyon! DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş’in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs yakalandı
10.05.2023 21:17 - Son Güncelleme: 10.05.2023 21:19

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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de terör örgütü DEAŞ’a düzenlediği operasyonda, DEAŞ’ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş’in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs yakalandı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın eski sözde Türkiye Valisi Şahap Variş'in de içerisinde yer aldığı 4 şahıs, Mayıs 2023 ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'deki çalışmaları neticesinde tespit edildi. MİT'in çalışmaları neticesinde yakalanan şahıslar emniyet birimlerine teslim edildi.

YAKALANAN HÜCRE ÜYELERİNİN İTİRAFLARI

Yakalanan şahıslardan, Şahap Variş'in DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi olduğu, Terör Arananlar Listesi "kırmızı" kategoride yer aldığı, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve güvenlik güçlerince engellenmesi sağlanan çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

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