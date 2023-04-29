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Haberler Güncel Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA'mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI'nın mühimmatlarını görüntüledi

Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA'mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI'nın mühimmatlarını görüntüledi

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Etkinlik alanının en dikkat çekeni hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın sembollerinden biri olan insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA idi. Gencinden yaşlısına 7'den 70'e herkes KIZILELMA'yı yakından inceledi. Takvim.com.tr de KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI'yı üzerindeki mühimmatları ile birlikte yakından görüntüledi.

Ahmet Zeren
takvim.com.tr
Özel haber
29.04.2023 10:51 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:06
Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA’mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI’nın mühimmatlarını görüntüledi

TEKNOFEST 2023 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte en çok ilgi çekenlerden biri de KIZILELMA insansız savaş uçağı idi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA’mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI’nın mühimmatlarını görüntüledi

ELİNDE KIRIMIZI BALONU İLE KIZILELMA'YA KOŞTU
7'den 70'e herkes pürdikkat yeni nesil insansız savaş uçağımızı takip etti. Elinde kırmızı balonu ile KIZILELMA'ya gelen minik büyük beğeni topladı.

Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA’mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI’nın mühimmatlarını görüntüledi

Biz de Takvim.com.tr olarak KIZILELMA'yı ve üzerindeki mühimmatları yakından görüntüledik.

Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA’mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI’nın mühimmatlarını görüntüledi

- SOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN imzası taşıyor.

250 km+ etkili menzile sahip füze tamı tamına 600 kg.

Kanat genişliği 2600 mm, uzunluğu 3657 mm

Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA’mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI’nın mühimmatlarını görüntüledi

- LGK 82, KIZILELMA'da ASELSAN imzalı lazer güdüm kiti de bulunuyor.

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