Çocuğu, genci, yaşlısı... KIZILELMA'mıza ilgi büyük: Takvim.com.tr insansız savaş uçağı ve Bayraktar AKINCI'nın mühimmatlarını görüntüledi
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Etkinlik alanının en dikkat çekeni hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın sembollerinden biri olan insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA idi. Gencinden yaşlısına 7'den 70'e herkes KIZILELMA'yı yakından inceledi. Takvim.com.tr de KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI'yı üzerindeki mühimmatları ile birlikte yakından görüntüledi.
29.04.2023 10:51 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:06
TEKNOFEST 2023 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte en çok ilgi çekenlerden biri de KIZILELMA insansız savaş uçağı idi.