CHP’lilerden böbrek karşılığı para skandalı! Kandırarak böbreğini aldılar: "Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişiler"

Ankara'da skandal bir olayla çalkalanıyor. CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Ankara Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun "Yeğenimiz" dedikleri Sefa Yörükoğlu'na böbreğini vermesi için ev, araba ve para karşılığında işçi Ufuk Coşkun'un ikna etti. Ameliyat sonrası verdikleri sözleri tutmayan iki isimden şikayetçi olan Coşkun'un ise başına gelmeyen kalmadı.
6 YILDA 4 KEZ DAVA AÇTI
Yıllardır hukuk mücadelesi veren işçi Ufuk Coşkun "Bana verdikleri sözleri yerine getirmeyen Sarıaslan ve Neslihanoğlu aleyhinde 4 kez dava açtım. Sebebini anlayamadığım gerekçelerle 4 davam da kapatıldı." İfadelerini kullandı.
Coşkun, 6 yıl önce kendisini kandırarak böbreğini alan Sarıaslan ve Neslihanoğlu'nun "Bedelini ödemeleri gerekiyor." dedi.
PARA KARŞILIĞINDA KANDIRILDI
Hukuk mücadelesine devam eden Coşkun, "Bana böbreğim karşılığı 200 bin Türk lirası nakit para, sıfır ev, o dönem 2016 model sıfır araba sözü verildi. Ev, Yaşar Neslihanoğlu'nun yaptığı binadan olacaktı hatta. Benim böbreğimi verdiğim kişi o zaman beni eve götürdü, gezdirdi. Arabanın Pursaklar'da Volkswagen bayisine gittik 2 bin Türk lirası kaporasını ödedik.