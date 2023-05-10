CHP’lilerden böbrek karşılığı para skandalı! Kandırarak böbreğini aldılar: "Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişiler"





Böbreğini verecek kişinin sağlık problemi olmaması gerekiyormuş. Ancak bunlar bunu bile bile benim böbreğimi aldılar. 1 buçuk ayda her şeyi hallettiler. Böbreği verecek kişilerin yakın akraba olması gerekiyormuş. Hastanede benim adıma imza bile atmışlar. Ameliyat esnasında benim ailemden kimse yoktu. Allah korusun ben orada ölsem cesedime sahip çıkacak kimse yoktu. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı bu işlemlerin tamamı.