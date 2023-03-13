Alev Alatlı'dan siyasi yağmacılara tepki: Acımasızlığın ötesinde şuursuzluk

Usta Yazar Alev Alatlı gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz üzerinden siyasi yağmacılık yapanlara tepki gösteren Alev Alatlı Başkan Erdoğan'ın siyasi çıkarlar için hedef alınmasına tepki gösterdi.
Alatlı, "Velakin birlikte geçirdiğimiz şu 20 yıl zarfında Cumhurbaşkanımızın gözyaşlarına hiç şahit olmamışız, Aylan bebeği, Esma'yı birlikte yaşamamışız gibi onun duyarsızlıkla, boşvericilikle suçlanmasını acımasızlığın ötesinde şuursuzluk olarak vasıflandırıyorum. " dedi.
Günaydın'dan Tuğa Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Alatlı şunları söyledi;
"DEPREMİN BİZİM GERÇEĞİMİZ OLDUĞUNU BİLE BİLE KOLON KESENE..."
Ülke olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Neler hissediyorsunuz?
Derin bir keder Tuba Hanımcığım. Sanki üstesinden asla gelemeyeceğim ağır bir keder... Bilirsin, bizim takım acıyı kelimelere, notalara dökerek aralamaya kurgulanmıştır. Acıyı böyle hafifletmeye çalışırız... Lakin bu defaki varoluşsal kayıp tasavvurun ötesinde. Bir anlamı olan hemen her şey yok oldu. Aziz bir dostum var, depremzede; "Göçtü gitti koca tarih, kültürüyle, iziyle, toprağıyla, artık ferman asacak kalesi de yok memleketimin" diye gözyaşı dökmekte. Güzel bir de türküsü varmış, 'ağıt' olmuş şimdi. Saatte iki yüz kilometre hızla üstüne gelen 20 tonluk kütleden korunmayı ummak abesle iştigaldir eyvallah ama depremin bizim gerçeğimiz olduğunu bile bile kolon kesene, betondan çalana imar affı affedilemez. Sadmeyi soğuracak eş dost da kalmayınca, evi ocağı sahiplenmek de anlamsızlaşıyor.