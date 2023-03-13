Alev Alatlı'dan siyasi yağmacılara tepki: Acımasızlığın ötesinde şuursuzluk

Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu süreçte bile, dayanışma yerine ayrışmayı tercih eden bir kesim var maalesef. Bunun için neler söylemek istersiniz?

İnsan kendisini komşusunun trajedisinden nasıl bu denli soyutlayabilir, o yan evde açken, üşüyorken, nasıl arkasını dönüp karnı tok, sırtı pek uyuyabilir, anlamak mümkün değildir. Empati yoksunluğunun böylesi ancak akıl hastalığı ile açıklanabilir diye düşünürüm. Yaşadığımız faciayı yağma, talan, haksız kazanç fırsatı olarak değerlendirmeye kalkanlar olmadı mı? Oldu. Şükürler olsun ki, marjinal gruplardı. İyinin gücü sildi attı.

Toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bu süreçte bile, dayanışma yerine ayrışmayı tercih eden bir kesim var maalesef. Bunun için neler söylemek istersiniz?

İnsan kendisini komşusunun trajedisinden nasıl bu denli soyutlayabilir, o yan evde açken, üşüyorken, nasıl arkasını dönüp karnı tok, sırtı pek uyuyabilir, anlamak mümkün değildir. Empati yoksunluğunun böylesi ancak akıl hastalığı ile açıklanabilir diye düşünürüm. Yaşadığımız faciayı yağma, talan, haksız kazanç fırsatı olarak değerlendirmeye kalkanlar olmadı mı? Oldu. Şükürler olsun ki, marjinal gruplardı. İyinin gücü sildi attı.

YIKIMI HÜKÜMETLERE FATURA ETMEYİN MESELE ULUSAL FARKINDALIK SEVİYEMİZ

Deprem sonrası hükümeti istifaya çağıran bir kesim de var...

Göçtü gitti memleketim, kültürüyle, iziyle, toprağıyla diye içi yananın sövme masumiyeti olabilir diye düşünebilirim. Siyasal münasebetsizliklerden muaf tutulmalarını bile hoş görebilirim.

ACIMASIZLIĞIN ÖTESİNDE ŞUURSUZLUK

Velakin birlikte geçirdiğimiz şu 20 yıl zarfında Cumhurbaşkanımızın gözyaşlarına hiç şahit olmamışız, Aylan bebeği, Esma'yı birlikte yaşamamışız gibi onun duyarsızlıkla, boşvericilikle suçlanmasını acımasızlığın ötesinde şuursuzluk olarak vasıflandırıyorum. Yaşadığımız depremler silsilesinin harabatından kurtulmak için keşke bir hükümetin istifası yetse. Keşke o kadar kolay olsaydı, nihayet siyasal bir aranjmandır, bir hükümet gider, yerine aynı siyasi parti içinde başka hükümet de gelirdi. Ama öyle olmuyor. Mesele yıkımı münferit hükümetlere fatura etmek değil, mesele bizimki gibi yüzyıllardır bir fay şebekesinin üstünde yaşamayı seçmiş ulusların farkındalık seviyeleri. Günün sonunda bilmem ne kadar yüksek bir binanın kolonlarını otomobil galerisi yapacağım diye kesen paçoz ile o binanın yapımına izin veren şu ya da bu siyasi partinin şu ya da bu seviyedeki paçoz mensubu arasındaki cürüm farkı marjinaldir. Bana sorarsanız asıl trajik, asıl korkutucu olan da bu.