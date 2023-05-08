Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2023 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2023 12:11
    ABONE OL

    Muharrem İnce'den CHP'ye yeni bomba: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın! Kellemi kesseniz dönmem yolumdan!

    CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine adaylığını koyunca CHP’lilerin hedef tahtasına oturtuldu. Özellikle adaylıktan çekilmesi için hem CHP’den hem de yandaş medyadan hakarete varan boyutlarda açıklamalar gelirken Muharrem İnce de 7’li koalisyonu eleştirdi. İnce, “Terör örgütlerinden medet umanlar utansın. Benim utanacak bir şeyim yok. Marjinal gruplara yaslananlar utansın. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan adaylıktan çekilmeyeceğini tekrar eden İnce, Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın’ın vekil adaylığına tepki göstererek “İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” dedi.

    İHA
    Terör örgütlerinden medet umanlar utansın

    Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'daki konuşmasında adaylığı nedeniyle kendisini hede alan CHP ve yandaş medyasına tepki gösterdi.

    İnce, "terör örgütlerinden medet umanlar utansın" diyerek "Sadullah Ergin ve FETÖ'cü Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?" diye sordu.

    Öte yandan adaylıktan vazgeçmeyeceğini de "Haydin oradan. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boyunu asarsa. İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" sözleriyle aktardı.

    İşte İnce'nin o açıklamaları:

    "TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMANLAR UTANSIN"
    Şimdi de FETÖ'nün kendisine saldırdığına vurgu yapan İnce, "Terör örgütlerinden medet umanlar utansın. Benim utanacak bir şeyim yok. Marjinal gruplara yaslananlar utansın. Bakın, ben bu ülkenin helal lokma yiyenlerin oyunu istiyorum. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Polis arabasına kurşun atanların oyunu istemiyorum. Yolda bulduğu ekmeği, öpüp başına koyanların oyunu istiyorum. Yetimin başını okşayanların oyunu istiyorum. Fakiri doyuranların oyunu istiyorum. Namuslu insanların oyunu istiyorum" ifadesini kullandı.



    "ECEVİT'E BÖLÜCÜ DİYENLER 60 SENEDİR HİÇBİR ŞEY OLMADI"
    Zor bir yolda olduğunu dile getiren İnce, önünde dikenlerin, taşların olduğunu bildiğini ifade etti. Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'e de CHP'den ayrıldıktan sonra oyları böldüğüne yönelik söylemler olduğunu hatırlatan İnce, "Ecevit hiç tınmadı. Yoluna devam etti, 2 kere başbakan oldu ama Ecevit'e bölücü diyenler 60 senedir hiçbir şey olmadı" ifadesini kullandı.

        KELLEMİ KESSELER DÖNMEM YOLUMDAN
        CHP'nin milletvekili adaylarını eleştiren İnce, "CHP listelerinde 77 Deva, Gelecek ve Saadet Partili var. Yani CHP'lilerin oylarıyla seçilip pazartesi günü istifa edip Deva'ya, Gelecek'e, Saadet'e geçecekler. Arkadaşlar, bunların AKP'ye geçmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Onun için Memleket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Bana oyları bölüyorsun diyenlere sesleniyorum Siz de hiç vicdan yok mu? Siz Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? Bana bunun hesabını verin. Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden Sadullah Ergin'e oy veren Atatürkçü olamaz, bana Atatürkçülük öğreteceğinize kendinize öğretin siz. İzmir'de 1. sıra adayı Yüksel Taşkın Taraf gazetesi yazarı. Ne diyor, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Kemalizm ırkçılıktır, diyen adama, oy vereceksiniz, Muharrem İnce'ye laf edeceksiniz. Haydin oradan. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boyunu asarsa. İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan." şeklinde konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Erdoğan: İnşallah onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz
        Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye yeni bomba: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın! Kellemi kesseniz dönmem yolumdan!
            loading
            SON DAKİKA