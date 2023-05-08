Muharrem İnce'den CHP'ye yeni bomba: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın! Kellemi kesseniz dönmem yolumdan!

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yalova'daki konuşmasında adaylığı nedeniyle kendisini hede alan CHP ve yandaş medyasına tepki gösterdi.
İnce, "terör örgütlerinden medet umanlar utansın" diyerek "Sadullah Ergin ve FETÖ'cü Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?" diye sordu.
Öte yandan adaylıktan vazgeçmeyeceğini de "Haydin oradan. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boyunu asarsa. İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan" sözleriyle aktardı.
İşte İnce'nin o açıklamaları:
"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMANLAR UTANSIN"
Şimdi de FETÖ'nün kendisine saldırdığına vurgu yapan İnce, "Terör örgütlerinden medet umanlar utansın. Benim utanacak bir şeyim yok. Marjinal gruplara yaslananlar utansın. Bakın, ben bu ülkenin helal lokma yiyenlerin oyunu istiyorum. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Polis arabasına kurşun atanların oyunu istemiyorum. Yolda bulduğu ekmeği, öpüp başına koyanların oyunu istiyorum. Yetimin başını okşayanların oyunu istiyorum. Fakiri doyuranların oyunu istiyorum. Namuslu insanların oyunu istiyorum" ifadesini kullandı.
"ECEVİT'E BÖLÜCÜ DİYENLER 60 SENEDİR HİÇBİR ŞEY OLMADI"
Zor bir yolda olduğunu dile getiren İnce, önünde dikenlerin, taşların olduğunu bildiğini ifade etti. Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'e de CHP'den ayrıldıktan sonra oyları böldüğüne yönelik söylemler olduğunu hatırlatan İnce, "Ecevit hiç tınmadı. Yoluna devam etti, 2 kere başbakan oldu ama Ecevit'e bölücü diyenler 60 senedir hiçbir şey olmadı" ifadesini kullandı.