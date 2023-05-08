Muharrem İnce'den CHP'ye yeni bomba: Terör örgütlerinden medet umanlar utansın! Kellemi kesseniz dönmem yolumdan!

KELLEMİ KESSELER DÖNMEM YOLUMDAN

CHP'nin milletvekili adaylarını eleştiren İnce, "CHP listelerinde 77 Deva, Gelecek ve Saadet Partili var. Yani CHP'lilerin oylarıyla seçilip pazartesi günü istifa edip Deva'ya, Gelecek'e, Saadet'e geçecekler. Arkadaşlar, bunların AKP'ye geçmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Onun için Memleket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Bana oyları bölüyorsun diyenlere sesleniyorum Siz de hiç vicdan yok mu? Siz Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? Bana bunun hesabını verin. Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden Sadullah Ergin'e oy veren Atatürkçü olamaz, bana Atatürkçülük öğreteceğinize kendinize öğretin siz. İzmir'de 1. sıra adayı Yüksel Taşkın Taraf gazetesi yazarı. Ne diyor, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Kemalizm ırkçılıktır, diyen adama, oy vereceksiniz, Muharrem İnce'ye laf edeceksiniz. Haydin oradan. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boyunu asarsa. İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan." şeklinde konuştu.