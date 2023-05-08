Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE KULLANILAN OY SAYISI 2018 SEÇİMİNDEKİ SAYIYI GEÇTİ

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

EN FAZLA SEÇMEN ALMANYA'DA, EN AZI İSE BREZİLYA'DA

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.