



"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.