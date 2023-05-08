Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN HÜSEYİN AMCA İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.
"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.