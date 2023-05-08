7'li kolisyonun riyakar siyaseti Adana'da tescillendi! Mansur Yavaş'tan HDP paçavralarının gölgesinde 'milliyetçilik' naraları

TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'IN ÖZGÜRLÜK HAYALLERİ

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Tarihi seçim için artık sayılı gün saatler kaldı. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da kullanın. 1 oy HDP'ye, 1 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Öte yandan Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da "14 Mayıs'tan sonra Selahattin ve bütün tutsak arkadaşlarımız, rehin tutulan bütün tutsak arkadaşlarımız tez zamanda özgürlüğüne kavuşacak" diye konuştu.