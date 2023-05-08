7'li kolisyonun riyakar siyaseti Adana'da tescillendi! Mansur Yavaş'tan HDP paçavralarının gölgesinde 'milliyetçilik' naraları

2023 seçimlerine 6 günlük bir zaman dilimi kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü türevleriyle iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar siyaseti hız kesmeden sürüyor.
Bu durumun son örneği Adana'da kayıtlara geçti.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7'li koalisyon adına Adana'da düzenlediği mitingde "Milliyetçilik taslıyorlar. Bazen de muhafazakarlar. Bunların muhafazakarlığı ve milliyetçiliği mevsimlik, seçimlik!" diyerek Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.
HDP PAÇAVRALARININ GÖLGESİNDE 'MİLLİYETÇİLİK' NARALARI
Oysa 'milliyetçilik' naraları atan Yavaş'ın konuşma yaptığı sırada alanda HDP flamaları dalgalanması hem ikiyüzlü siyaseti açık etti, hem de kirli ittifakı bir kez daha tescilledi.
Bilindiği üzere CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.
PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.
AKŞENER, DEMİRTAŞ VE BULDAN AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU
"Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hem Selahattin Demirtaş hem de Pervin Buldan'la aynı çizgide buluştu.
Bilindiği üzere Demirtaş ve Buldan, "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal'e" sözleriyle Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine soyundu.