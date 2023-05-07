AK Parti'nin İstanbul seçmeni, seçime 1 hafta kala yüzyılın mitinginde "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap edeceği "Büyük İstanbul Mitingi" saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Vatandaşlar alana akın etmeye başladı.
Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gelenek olduğu üzere bu seçim sürecinin de son Pazar gününde yapacağı mitinginde İstanbullular ile buluşacak; hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir miting gerçekleştirecek. Mitingin Atatürk Havalimanı'nda yapılmasının sebebi ise 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması.
Atatürk Havalimanı; Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.
12 BİN 600 PERSONEL GÖREV ALACAK
Vatandaşlar için miting alanına giriş 11:00 itibariyle başlayacak, Başkan Erdoğan'ın ise mitinge saat 16:00 itibarıyla katılması bekleniyor. Miting alanına kalabalık da göz önünde bulundurularak 15 ayrı noktadan giriş yapılabilecek. Mitingde 12.600 personelin görev alması beklenirken, miting alanında 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak. Miting teknik imkân ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlandı.