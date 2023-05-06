AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.
"FATİH'İN TORUNLARI TARİH YAZACAK" VİDEO İZLE
Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin ilk havalimanıdır, ilk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi tüm Türkiye ve dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Fatih'in torunları 7 Mayıs'ta tarih yazacaklar. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız diyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yarın bu alanda yıllarca yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız, savunma sanayimizin, bilişimin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız insansız hava araçları, İHA, SİHA, Kızılelma'mız olacak. Terörle mücadeleden kahramanlarımız olacak.
Annemizin iki evladı, başı açık ve örtülü kızlarımızı, onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle oluşturan, Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak. 21 yıldır bu ülkede bu milletin ortaya koyduğu duruşun, bir duruş sergileyeceğiz, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşu.
Yarın bu alanda 1074-1453-1919-1920-1923 olacak. Hem yüzyılları hem asırları hem milleti, hem de milletin asil karakterini oluşturacağız.
Liderimizin, reisimizin, cumhurbaşkanımızın etrafında bir seçime yürümüyoruz, Türkiye'nin Yüzyılı'na yürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yarın Türkiye'ye dua eden herkesin kutlu günü olsun.