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    • Güncel
    • 06.05.2023 14:49
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    • 06.05.2023 15:03
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    İstanbul "Yüzyılın Mitingi"ne hazır! Milyonlar vatandaş katılacak: "Fatih'in torunları tarih yazacak"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak "Yüzyılın Mitingi" öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için adeta seferberlik ilan etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi tüm Türkiye ve dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Fatih'in torunları 7 Mayıs'ta tarih yazacaklar. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız diyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    Fatih’in torunları tarih yazacak

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.

    "FATİH'İN TORUNLARI TARİH YAZACAK" VİDEO İZLE

    Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Ülkemizin ilk havalimanıdır, ilk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi tüm Türkiye ve dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Fatih'in torunları 7 Mayıs'ta tarih yazacaklar. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız diyorum.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Yarın bu alanda yıllarca yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız, savunma sanayimizin, bilişimin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız insansız hava araçları, İHA, SİHA, Kızılelma'mız olacak. Terörle mücadeleden kahramanlarımız olacak.

    Annemizin iki evladı, başı açık ve örtülü kızlarımızı, onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle oluşturan, Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak. 21 yıldır bu ülkede bu milletin ortaya koyduğu duruşun, bir duruş sergileyeceğiz, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşu.

    Yarın bu alanda 1074-1453-1919-1920-1923 olacak. Hem yüzyılları hem asırları hem milleti, hem de milletin asil karakterini oluşturacağız.

    Liderimizin, reisimizin, cumhurbaşkanımızın etrafında bir seçime yürümüyoruz, Türkiye'nin Yüzyılı'na yürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yarın Türkiye'ye dua eden herkesin kutlu günü olsun.

        "TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİLADI OLACAK"
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

        Bugün bu alanda sizlerle beraber yarın gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi öncesinde basın toplantısı tertip ediyoruz. Türkiye'yi sevenlere bu vesile ile seslenmiş oluyoruz. "Türkiye Sana Emanet" başlığıyla gerçekleştirilecek miting Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak.

        Görkemli mitingle birlikte 14 Mayıs'ın ilanı gerçekleşmiş olacaktır. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep çok konuşulan mitinglerden olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye'nin gidişatının hangi istikamette olacağının mitingleri olmuştur. Yarınki miting de böyle olacak. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aylardır konuşuyoruz, milletimiz de bunun farkındadır. 14 Mayıs tesadüfi değildir. 14 Mayıs önemli bir tarihtir. 14 Mayıs 1950'de yeni bir siyasi tarihin kapısı açılmıştır. Tek parti faşizmi geride bırakılarak, CHP zulmü geride bırakılarak Yeter söz milletindir sözünün arkasında toplanılmıştır. Milli savunmadan organize sanayiye üniversiteden havalimanlarına kadar atılım dönemini hep beraber yaşadık. 14 Mayıs 2023 bu anlamda Türkiye'nin siyasi geleceği tarafından Türkiye'nin önemli dönüm tarihlerinden biri olacaktır.

        "KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"
        Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacak. Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonsuza kadar açacaktır. Sözü güçlü Türkiye oluşmaması için hep beraber Türkiye'nin önünü kesmeye, Cumhurbaşkanının önünü kesmeye gayret ediyorlar. Yüzbinlerin meydanları doldurması miting tertip etmekten ibaret değildir. İki yoldan birinin tercih edilmesinin fevkalade farkındadır. Birileri diyorlar ya batının yanında kendimizi hizalayalım. Türkiye olarak hiçbir tarafta hizalanmadan kendi değerlerimiz üzerinde ayağa dikileceğimiz bir yüzyılı başlatıyoruz. Hep beraber ortak hedeflere yürümekle oluyor. Sadece AK Parti'nin hedefi değil, 85 milyonunun hedefidir.

        Bu ortak bir hedeftir. Dünyada yeni bir sistemin inşası, yeni bir döneme geçiş, yeni sayfa açışın başlangıcıdır. 14 Mayıs seçimlerini bu anlamda bir zafer olarak görüyoruz. Bütün Türkiye'de Türkiye Yüzyılı'nın muştusu gerçekleşmiş olacak.

        İnşallah bu zaferi hep beraber yaşayacağımızı ümit ediyorum. 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki hiçbir kimse kaybetmeyecek. 85 milyon vatandaşın istediği "Evet benim istediğim Türkiye budur" hedefine hep beraber yürüyeceğiz.

        Türkiye'nin ayağına çelme takmak isteyenler bu miting sonrası nasıl hareket edeceklerini gözden geçireceklerdir. Bu kararlılık içinde yürüyoruz.

        39 İLÇEDEN 10 BİN OTOBÜS
        Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

        MARMARAY İLE GELMEK İSTEYENLER:
        Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

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        Haberler Güncel İstanbul "Yüzyılın Mitingi"ne hazır! Milyonlar vatandaş katılacak: "Fatih'in torunları tarih yazacak"
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