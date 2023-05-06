İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ilk havalimanıdır, ilk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı'nda Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi tüm Türkiye ve dünyaya ilan edeceğimiz yerdir. Fatih'in torunları 7 Mayıs'ta tarih yazacaklar. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız diyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yarın bu alanda yıllarca yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız, savunma sanayimizin, bilişimin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız insansız hava araçları, İHA, SİHA, Kızılelma'mız olacak. Terörle mücadeleden kahramanlarımız olacak.

Annemizin iki evladı, başı açık ve örtülü kızlarımızı, onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle oluşturan, Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak. 21 yıldır bu ülkede bu milletin ortaya koyduğu duruşun, bir duruş sergileyeceğiz, 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu duruşu.

Yarın bu alanda 1074-1453-1919-1920-1923 olacak. Hem yüzyılları hem asırları hem milleti, hem de milletin asil karakterini oluşturacağız.

Liderimizin, reisimizin, cumhurbaşkanımızın etrafında bir seçime yürümüyoruz, Türkiye'nin Yüzyılı'na yürüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yarın Türkiye'ye dua eden herkesin kutlu günü olsun.