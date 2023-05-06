Aradan geçen 73 yılda Türkiye'de önemli hizmetlerin yapıldığını, özellikle son 21 yılda her alanda ileriye doğru atılımın olduğu bir dönemin yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Şimdi yine karşımızda bir 14 Mayıs seçimi var. Nasıl 1950'nin 14 Mayıs'ı çok partili siyasi hayata geçiş, eser ve hizmet siyasetlerinin başlangıcı, milletin sözünün, egemenliğinin geçerli olduğu bir dönemin başlangıcı olması bakımından önemli bir milat idiyse, 14 Mayıs 2023 de Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacak ve milletimiz kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır." diye konuştu.

Ülke içinden ve dışarıdan Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmaması, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin oluşmaması için gayret gösterildiğini aktaran Kurtulmuş, milletin de seçim kampanyası sürecinde büyük kalabalıklarla Başkan Erdoğan'ın "Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir." sesine karşılık verdiğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü büyük Türkiye istikametinde atılacak bir adım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her alanda güçlü, uluslararası alanda da Türkiye eksenini inşa ederek kendimizi hiçbir tarafın yanında hizalamadan, güçlü büyük Türkiye olarak kendi değerlerimiz üzerinde ayağa kalkacağımız, dünyada söz ve karar sahibi olacağımız bir yüzyılı başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefi sadece AK Parti'nin hedefi değil, 85 milyon aziz milletimizin ortak hedefidir. Hatta ve hatta bu millete, bu ülkeye gönlü bağlı olan, gözü Türkiye'nin üzerinde olan dost ve kardeşlerimizin, 2 milyara yakın İslam dünyasının insanlarının yüzyılıdır. 14 Mayıs seçimlerini bu anlamda bir zafer olarak görüyoruz. Ümit ediyorum ki milletimizin kararlılığı, desteğiyle 14 Mayıs akşamında bütün Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nın muştusu gerçekleşmiş olacak ve aynen 14 Mayıs 1950 seçiminin kutlandığı gibi 14 Mayıs 2023 seçimi de coşkuyla, halaylarla, türkülerle, dualarla kutlanacaktır. 14 Mayıs'ta öyle bir kazanacağız ki hiçbir kimse kaybetmeyecek."