AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. 7'li koalisyonun Maltepe mitinginde hepsi birleşmesine rağmen miting alanını dolduramamasının ardından Başkan Erdoğan'ın miting görüntülerini paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
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Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlara davette bulundu.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yarın gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar devam ediyor.
Kurtulmuş, Kurum, Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, miting öncesi çalışmalar hakkında alanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye sana emanet" temasıyla gerçekleştirilecek mitingin, Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından da unutulmayacak bir miting olacağına yürekten inandığını ve görkemli bir mitingle 14 Mayıs'ın ilanını gerçekleştirmeyi temenni ettiklerini söyledi.
14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir dönüm noktası olacağına işaret eden Kurtulmuş, seçimin bu tarihte yapılacak olmasının tesadüfi olmadığını, 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısının açıldığını anlattı.