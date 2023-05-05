Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Erzurum'da 300 kişilik grup AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye üyelikler artarak devam ediyor.
Gelecek Partisi'nden onlarca kişi AK Parti'ye katıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.
AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
"AYASOFYA'DA AYNI ŞEKİLDE EZAN NİDALARI DEVAM ETSİN DİYE SİYASET YAPIYORUZ"
Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:
Türkiye'nin kaderini emperyalistlerin belirleyeceği ittifakların eline bırakmamak, Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak, onlarla iş birliği içerisinde olan yerli iş birlikçilerin eline bırakmamak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye sağlamış olduğu vizyonu bundan sonra Türkiye'nin ikinci yüzyılına taşıyabilmek için ve 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da aynı şekilde ezan nidaları devam etsin diye siyaset yapıyoruz. Bir daha bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayıramasınlar diye ve 86 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz.
"SONUNA KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YOLUNDAN GİDİYORUZ"
Muhammet Fırat Kırbaç da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:
Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz.