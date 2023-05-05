Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Erzurum'da 300 kişilik grup AK Parti'ye katıldı

"SONUNA KADAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YOLUNDAN GİDİYORUZ"

Muhammet Fırat Kırbaç da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz.