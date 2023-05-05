BAYKAR'dan Hürriyet Gazetesi matbaasının satın alımına ilişkin açıklama! KAP'a bildirildi

Demirören Grubuna ait Hürriyet Gazetesi, İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 adet Matbaa Tesis Binasını arsası ile birlikte Baykar Makina'ya sattı. Selçuk Bayraktar ile ağabeyi Haluk Bayraktar'a ait Baykar Makina'nın satın aldığı tesisler 61 dönüm büyüküğünde.

Hürriyet Gazetesi'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'a yaptığı açıklama şöyle;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL (Sekizyüzonaltımilyonbeşyüzellibirbin dörtyüztürklirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."

Şirket tesisin satış amacı olarak "30.08.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, ilgili gayrimenkulde faaliyet gösteren İstanbul DPC Şubesi'ndeki basım faaliyetleri sona erdirilmiş olup, atıl durumda olan gayrimenkulün satışı yoluyla kısa ve orta vadeli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır." şeklinde açıkladı.

Satışa konu olan arsanın değeri 925.000.000 TL olarak hesaplanırken en iyi teklifi yapan Baykar'a 816.551.400 TL'ye satıldı.

BAYKAR DA KAP'A BİLDİRDİ

Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamamızdır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.

İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.