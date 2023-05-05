Başkan Erdoğan'dan 11'li koalisyona sert tepki: Sözü almışlar silahlanıyorlar

BAY BAY Kemal hep yalan söylüyor! Bizim derdimiz temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet, Kandil'de PKK olarak karşımıza çıkıyor! Bay bay Kemal'den almışlar sözü, silahlarını hazırlıyorlar. FETÖ'cüler de sinsi planlar yapıyorlar!
SORMAK lazım, bay bay Kemal bu ülkeye ne yaptı? 11 büyükşehir belediyesi var, ne yaptılar? Milleti mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışırken biz kardeşlik peşinde koşuyoruz. Sizler, soğana-patatese, liderinizi kurban etmezsiniz...
Kumar masasından hayır gelmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, halkın '14 Mayıs'ta maskeli baloya son vereceğini' söyledi.
PAHALILIĞI YİNE BİZ AŞARIZ
Başkan Erdoğan, "Bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" dedi.
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yüzbinlere seslendi. Giresun, Ordu ve Samsun'daki mitinglerde, önemli mesajlar verdi:
14 MAYIS çok önemli. Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz teröristler yeniden ülkemize musallat olurlar.
KARADENİZ'DE bulduğumuz gazı kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrolün üzerine beton dökerler.
NE diyor bay bay Kemal, 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. İşte bakın Kandil'den selam geliyor ona ne diyorlar desteğimiz seninle diyorlar.
BUNLAR kitapsız, bunların dini yok. Benim Kürt kardeşlerim bunların önünü açar mı. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar hala da aldatıyorlar. VACİP DEĞİL
TEKNOFEST'İ hazmedebildiler mi? Aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. Bay bay Kemal'e oy vermek hangi partiden olursa olsun kimseye vacip bir durum değil.
ELBETTE ülkede her şey güllük gülistanlık değil. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız.
BEN biliyorum, evvelallah sizler ne soğana ne patatese, liderinizi kurban etmezsiniz.
ENFLASYON geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.
TEMMUZ'DA yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız.
SORMAK lazım, bay bay Kemal bu ülkeye ne yaptı? 11 büyükşehir belediyesi var, ne yaptılar? Milleti mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışırken biz kardeşlik peşinde koşuyoruz. Sizler, soğana-patatese, liderinizi kurban etmezsiniz...
Kumar masasından hayır gelmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, halkın '14 Mayıs'ta maskeli baloya son vereceğini' söyledi.
PAHALILIĞI YİNE BİZ AŞARIZ
Başkan Erdoğan, "Bütün pahalılıkları yine biz aşarız. Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" dedi.
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yüzbinlere seslendi. Giresun, Ordu ve Samsun'daki mitinglerde, önemli mesajlar verdi:
14 MAYIS çok önemli. Irak ve Suriye'de tepelerine bindiğimiz teröristler yeniden ülkemize musallat olurlar.
KARADENİZ'DE bulduğumuz gazı kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrolün üzerine beton dökerler.
NE diyor bay bay Kemal, 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. İşte bakın Kandil'den selam geliyor ona ne diyorlar desteğimiz seninle diyorlar.
BUNLAR kitapsız, bunların dini yok. Benim Kürt kardeşlerim bunların önünü açar mı. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar hala da aldatıyorlar. VACİP DEĞİL
TEKNOFEST'İ hazmedebildiler mi? Aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. Bay bay Kemal'e oy vermek hangi partiden olursa olsun kimseye vacip bir durum değil.
ELBETTE ülkede her şey güllük gülistanlık değil. Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız.
BEN biliyorum, evvelallah sizler ne soğana ne patatese, liderinizi kurban etmezsiniz.
ENFLASYON geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.
TEMMUZ'DA yeni artışlarla çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız.