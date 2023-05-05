Başkan Erdoğan düşmanı İngiliz The Economist'e TAKVİM'den 'meydan' tokadı: Bu da size kapak olsun

Londra merkezli dergi, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Diktatörlükle suçladı. Demokratik olmadığı iftirasını attı. Hatta "Gitsin" diye haykırdı. İbret olacağını anlattı!
Peşinden de "Kılıçdaroğlu gelsin, Batı'yı mutlu etsin" diyerek kirli işbirliğini açıkladı! Takvim ise haddini aşan İngilizler'e bu fotoğrafla cevabı yapıştırdı: İşte meydan, işte demokrasi, işte halkın lideri...
5 Mayıs 2023 tarihli Takvim manşeti
Peşinden de "Kılıçdaroğlu gelsin, Batı'yı mutlu etsin" diyerek kirli işbirliğini açıkladı! Takvim ise haddini aşan İngilizler'e bu fotoğrafla cevabı yapıştırdı: İşte meydan, işte demokrasi, işte halkın lideri...
5 Mayıs 2023 tarihli Takvim manşeti