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    Başkan Erdoğan düşmanı İngiliz The Economist'e TAKVİM'den 'meydan' tokadı: Bu da size kapak olsun

    The Economist, bir kez daha Erdoğan düşmanlığını kanıtladı. Skandal bir kapak hazırladı. Hakaret yağdırdı. ‘Demokrası’ nidaları attı! Takvim de manşeti patlattı: Bu meydanlara bakın, demokrasi neymiş görün!

    Takvim
    Bu da size kapak olsun! The Economist...
    Londra merkezli dergi, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Diktatörlükle suçladı. Demokratik olmadığı iftirasını attı. Hatta "Gitsin" diye haykırdı. İbret olacağını anlattı!





    Peşinden de "Kılıçdaroğlu gelsin, Batı'yı mutlu etsin" diyerek kirli işbirliğini açıkladı! Takvim ise haddini aşan İngilizler'e bu fotoğrafla cevabı yapıştırdı: İşte meydan, işte demokrasi, işte halkın lideri...



    5 Mayıs 2023 tarihli Takvim manşeti




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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan düşmanı İngiliz The Economist'e TAKVİM'den 'meydan' tokadı: Bu da size kapak olsun
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