14 Mayıs seçimleri öncesi bir ilk! Oy Birliği Platformu yapay zeka destekli seçmen eğitimine başladı

Türkiye 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Son yılların en kiritik seçimi olarak nitelendirilen seçimlere az bir süre kalırken Oy Birliği Platformu da seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için çalışmalarını hızlandırdı.





14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BİR İLK | VİDEO İZLE

İKİ AŞAMALI EĞİTİM

Seçmenlere yapay zeka yardımıyla eğitim veren Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, eğitimlerin iki aşamada ilerlediğini kaydetti. İlk aşamanın sandık eğitimi olduğunu beliten Şahan, diğer aşamanın ise iletişim eğitimi olduğu söyledi.

FARKLILIKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ

Sandık eğitimindeki sürece değinen Şahan, "Sandık başında siyasi partilerin temsilcileri de var. Onlar biraz gergin oluyorlar o gün. Bizim arkadaşlarımız ortamı yumuşatmak için orada olacaklar. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz." dedi

VATANDAŞLARA "GÖNÜLLÜ OLUN" ÇAĞRISI

Vatandaşlara gönüllü olmaları konusunda çağrıda bulunan Ömer Şahan, "14 Mayıs'ta Oy Birliği Platformu'na gönüllü olun. Bizimle birlikte sandıkta seçmen iradesinin doğru bir biçimde sayılmasına eşlik edin." şeklinde konuştu.

GEÇERSİZ OY SAYISININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla seçmenlerin daha bilinçli bir şekilde sandığa gitmesi ve geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor. Platformun sosyal medya kanallarında yayımlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı, seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor.