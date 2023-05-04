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    • 04.05.2023 19:04
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    14 Mayıs seçimleri öncesi bir ilk! Oy Birliği Platformu yapay zeka destekli seçmen eğitimine başladı

    14 Mayıs seçimleri için yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan Oy Birliği Platformu, yapay zekayı çalışmalarına dahil ederek seçim tarihinde bir ilke imza attı. Hatalı oy kullanımının önüne geçmek isteyen Oy Birliği Platformu, yapay zeka asistanı yardımıyla seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı. Seçmenlere yapay zeka yardımıyla eğitim veren Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, eğitimlerin iki aşamada ilerlediğini kaydetti

    takvim.com.tr
    14 Mayıs seçimleri öncesi bir ilk!

    Türkiye 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Son yılların en kiritik seçimi olarak nitelendirilen seçimlere az bir süre kalırken Oy Birliği Platformu da seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için çalışmalarını hızlandırdı.



    14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BİR İLK | VİDEO İZLE

    İKİ AŞAMALI EĞİTİM
    Seçmenlere yapay zeka yardımıyla eğitim veren Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, eğitimlerin iki aşamada ilerlediğini kaydetti. İlk aşamanın sandık eğitimi olduğunu beliten Şahan, diğer aşamanın ise iletişim eğitimi olduğu söyledi.

    FARKLILIKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİĞİMİZ
    Sandık eğitimindeki sürece değinen Şahan, "Sandık başında siyasi partilerin temsilcileri de var. Onlar biraz gergin oluyorlar o gün. Bizim arkadaşlarımız ortamı yumuşatmak için orada olacaklar. Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz." dedi

    VATANDAŞLARA "GÖNÜLLÜ OLUN" ÇAĞRISI
    Vatandaşlara gönüllü olmaları konusunda çağrıda bulunan Ömer Şahan, "14 Mayıs'ta Oy Birliği Platformu'na gönüllü olun. Bizimle birlikte sandıkta seçmen iradesinin doğru bir biçimde sayılmasına eşlik edin." şeklinde konuştu.

    GEÇERSİZ OY SAYISININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR
    Yapay zeka asistanı tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla seçmenlerin daha bilinçli bir şekilde sandığa gitmesi ve geçersiz oy sayısının azaltılması hedefleniyor. Platformun sosyal medya kanallarında yayımlanan eğitim videolarında yapay zeka asistanı, seçmenlere ve sandık güvenliğini sağlayacak müşahitlere dikkat etmesi gerekenleri anlatıyor.

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel 14 Mayıs seçimleri öncesi bir ilk! Oy Birliği Platformu yapay zeka destekli seçmen eğitimine başladı
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