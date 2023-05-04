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    • 04.05.2023 18:26
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    İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı!

    Son dakika haberi! İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    30 kişiye mezar olmuştu! Karar çıktı

    İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.



    APARTMANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

    İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.


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    Emlak Konut
    Haberler Güncel İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı!
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