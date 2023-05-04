İzmir depreminde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı!

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.







APARTMANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.



