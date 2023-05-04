AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! "İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi"

Türkiye 14 Mayıs tarihinde seçime gidiyor. AK Parti tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta Yüzyılın Mitingi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul Mitingi'nin Yenikapı'da yapılmamasının altından İBB çıktı.
A Haber'e konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Yenikapı mitingine engel mi oldu?" sorusuna cevap verdi. İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin A Haber ekranlarında verdiği önemli açıklamalar şöyle:
"İSTANBUL'DA MİLYONLUK MİTİNG DÜZENLEYECEĞİZ"
AK Parti'nin yapacağı dev mitinge ilişkin bilgi veren Kabaktepe, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Heyecanlıyız, özellikle İstanbul'da çalışmalar esnasında hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alaka heyecanımızı çalışma azmimizi daha da yukarı çekiyor. İllerimizdeki heyecanı hep beraber görüyoruz. AK Parti'nin 21 yılda 200 yıllık hizmeti yapmış olması milletimizin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvenin göstergesidir. İstanbul mitingimizde diğer illerdeki mitingler gibi coşkulu olacak. Recep Tayyip Erdoğan kazandı diye ilan edilen bu mitingleri İstanbul'da yapacağız. İstanbul'dan illerde mitinglerimiz sürecek. Nüfusumuzdan da hareketle en büyük mitingimizi İstanbul'da yapacağız. 7 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ın galibidir işaretini vereceğiz. Zaten diğer mitinglerimizden de bu işareti alacağız. İstanbul'da milyonluk miting düzenleyeceğiz. Mitingde alanlara sığmayacak bir yoğunluk yaşanacak. Diğer mitinglerde 14 Mayıs'ın zafer işareti verildiği için uluslararası dergilerden gazetelerden köşe yazarlarından herkes Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyorlar ya da öyle zannediyorlar. Böyle ipe sapa gelmeyecek açıklamalar ve yazılar da yazmaya başladılar. İstanbulumuzda milyonluk miting yapacağız. İstanbullu kardeşlerimizde bu heyecan var. İnsanlar miting alanına sığmayacak. Şimdiden orayı dolduracak kardeşlerimize teşekkür ederim." dedi.
YENİKAPI MİTİNGİNE İBB ENGELİ Mİ?
Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin Yenikapı mitingine engel olup olmadığı sorularına da yanıt verdi. Kabaktepe, "Siyasi partilerin miting yapma alışkanlıkları var. Biz genelde Avrupa yakasında yaparız büyük mitinglerimizi, CHP genellikle Anadolu yakasında yapıyor. Seçim kurulu 1 Mayıs'ta kuraları çekiyor Maltepe meydanı bize çıkmıştı, Yenikapı'da saatimiz var Atatürk Havalimanı da bize çıkmıştı bazılarını günlük planladılar bazılarını saatlik seçim kurulunun taktiridir. Dolayısıyla biz Maltepe'de miting yapmayı düşünmediğimiz için ya Yenikapı'da yapacağız ya Atatürk Havalimanı'nda yapacağız ona karar vermemiştik. Maltepe de gündüz erken saatlerde çekilmişti. Öyle bir gelen talebi de biz memnuiyetle karşıladık. Demokrasi bayramıdır bir festivaldir. Biz feragat ederiz dedik. Bizim de daha kuralar çekilmeden bu tavrı gösterdik. Böyle olmasını gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.