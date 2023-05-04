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    • 05.05.2023 19:11
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    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! "İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi"

    14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti miting çalışmalarını hızla sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan 'Yüzyılın Mitingi'nin Yenikapı'da yapılmamasının altından İBB çıktı. İBB, seçim sürecinde yetkisinin dışına çıkarak şehir şehir miting turu düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu'nun AK Parti'nin İstanbul'da yapmayı planladığı dev mitingi engellemek için "festival" oyununa girişti. A Haber’e konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB Yenikapı mitingine engel mi oldu?" sorusunu da cevap verdi. Kabaktepe, "İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi." dedi. İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin A Haber ekranlarında verdiği önemli açıklamalar şöyle...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabaktepe’den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar!

    Türkiye 14 Mayıs tarihinde seçime gidiyor. AK Parti tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta Yüzyılın Mitingi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul Mitingi'nin Yenikapı'da yapılmamasının altından İBB çıktı.

    A Haber'e konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Yenikapı mitingine engel mi oldu?" sorusuna cevap verdi. İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin A Haber ekranlarında verdiği önemli açıklamalar şöyle:

    "İSTANBUL'DA MİLYONLUK MİTİNG DÜZENLEYECEĞİZ"
    AK Parti'nin yapacağı dev mitinge ilişkin bilgi veren Kabaktepe, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Heyecanlıyız, özellikle İstanbul'da çalışmalar esnasında hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve alaka heyecanımızı çalışma azmimizi daha da yukarı çekiyor. İllerimizdeki heyecanı hep beraber görüyoruz. AK Parti'nin 21 yılda 200 yıllık hizmeti yapmış olması milletimizin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvenin göstergesidir. İstanbul mitingimizde diğer illerdeki mitingler gibi coşkulu olacak. Recep Tayyip Erdoğan kazandı diye ilan edilen bu mitingleri İstanbul'da yapacağız. İstanbul'dan illerde mitinglerimiz sürecek. Nüfusumuzdan da hareketle en büyük mitingimizi İstanbul'da yapacağız. 7 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ın galibidir işaretini vereceğiz. Zaten diğer mitinglerimizden de bu işareti alacağız. İstanbul'da milyonluk miting düzenleyeceğiz. Mitingde alanlara sığmayacak bir yoğunluk yaşanacak. Diğer mitinglerde 14 Mayıs'ın zafer işareti verildiği için uluslararası dergilerden gazetelerden köşe yazarlarından herkes Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyorlar ya da öyle zannediyorlar. Böyle ipe sapa gelmeyecek açıklamalar ve yazılar da yazmaya başladılar. İstanbulumuzda milyonluk miting yapacağız. İstanbullu kardeşlerimizde bu heyecan var. İnsanlar miting alanına sığmayacak. Şimdiden orayı dolduracak kardeşlerimize teşekkür ederim." dedi.

    YENİKAPI MİTİNGİNE İBB ENGELİ Mİ?
    Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin Yenikapı mitingine engel olup olmadığı sorularına da yanıt verdi. Kabaktepe, "Siyasi partilerin miting yapma alışkanlıkları var. Biz genelde Avrupa yakasında yaparız büyük mitinglerimizi, CHP genellikle Anadolu yakasında yapıyor. Seçim kurulu 1 Mayıs'ta kuraları çekiyor Maltepe meydanı bize çıkmıştı, Yenikapı'da saatimiz var Atatürk Havalimanı da bize çıkmıştı bazılarını günlük planladılar bazılarını saatlik seçim kurulunun taktiridir. Dolayısıyla biz Maltepe'de miting yapmayı düşünmediğimiz için ya Yenikapı'da yapacağız ya Atatürk Havalimanı'nda yapacağız ona karar vermemiştik. Maltepe de gündüz erken saatlerde çekilmişti. Öyle bir gelen talebi de biz memnuiyetle karşıladık. Demokrasi bayramıdır bir festivaldir. Biz feragat ederiz dedik. Bizim de daha kuralar çekilmeden bu tavrı gösterdik. Böyle olmasını gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        NEDEN YENİKAPI DEĞİL?
        Bu tarafı var. Biz her ikisini de değerlendirelim dedik. Yenikapı maalesef bu cümleyi kuruyorum ama kurarken 1 haftadır bu cümleyi kuruyorum hala bir açıklama gelmediği için artık bunu kabullendiklerini ve gerçeğin böyle olduğunu da ilk kez burada sizin yayınınızda bu yargı cümlesini de ifade etmiş olayım. 1 haftadır şunu söylüyorum diyorum ki İBB yetkililerine Sayın İmamoğlu başta olmak üzere şehir şehir gezip İstanbul'un sorunlarını unutmayı lütfen bırakınız. 6 ve 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting olunacağı biliniyor. Buralar seçim kurulu tarafından miting alanı olarak ilan edildi. Hiçbir organizasyona 2 saatte hazırlanılmaz. Özellikle AK Parti'nin Yenikapı'da miting yapmasını engellemek için mi 5 Mayıs gecesine kadar oraya festival programı koydunuz. Geçen yıl bu programları Topkapı'da yapmışsınız niçin bu yıl oraya aldınız? Niçin 5 Mayıs gecesine kadar bunu koydunuz? AK Parti'nin orada miting hazırlığı yapmasını engellemek, sıkıştırmak, tek güne indirmek ya da saatlere indirmek için bunu yaptınız. Böyle bir bakış açımız var böyle bir değerlendirmemiz var böyle bir şüphemiz var.

        ART NİYET SEZİLİYOR
        Bunda dair gerekli açıklamaları yapın diye 1 haftadır söylüyoruz. Henüz bir açıklama gelmedi. Geldiyse de ben duymadım. Biz hakikatin peşindeyiz onlar gibi algının manipülasyonun peşinde değiliz ama bu soruyu sormak hakkımız. Ben aramak zorunda değilim sormak zorunda değilim. Demokrasiye saygı gereği o zaman Maltepe'ye de bir tane festival koysalardı. Burada bir art niyet seziliyor. Olup olmadıklarını kendileri açıklasın.

        "BÜYÜKŞEHİR'İN OLUŞTURDUĞU BU DURUM MİTİNG YAPMAYI ENGELLEMİŞTİR"
        Şunu her zaman söylüyoruz AK Parti'nin sevdasını Cumhurbaşkanımıza olan aşkımızı İstanbulluyla buluşmalarını böyle basit oyunlarla engelleme şansı yok. Biz gerekirse denizin üzerinde de toplanır o mitingi yaparız. Bunlar bu tip manipülasyonlara girmeden oradaki kısıtlılığı görünce Büyükşehir'in oluşturduğu bu durum miting yapmayı engellemiştir. İster engellemek için yapsınlar ister rastgele bu kararı almış olsunlar ikisini de ihtimal veriyorum. 1 haftadır açıklama yapmadıkları için bilerek yaptıkları bir şeydir. Tesadüfen de olsa miting yapmayı kısıtlamıştır.

            "4 VASITA YA DA 4 YÖNTEMLE ATATÜRK HAVALİMANI'NA RAHAT BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLİRİZ"
            Şimdi 1 milyon kişinin katılımıyla bir miting yapacağız. 4 vasıta ya da 4 yöntemle Atatürk Havalimanı'na rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Marmaray Yeşilköy durağımız Atatürk Havlimanı'nın yaya girişine yaklaşık 150 metre. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından çok kolay ulaşabiliriz. Metro havaalanının içerisinde. Üçüncüsü biz ilçe merkezlerimizden mahallelerimizden irtibat ofislerimizden araçlar kaldırıyoruz. Dördüncüsü de toplu ulaşım araçları var otobüs metrobüs yine havaalanından geçen otobüsler var. Bunların ilanlarını da biz yapıyoruz. Deniz yoluyla da gelmek mümkün ama uzak kalıyor.

            Öte yandan dün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içerisine kurulan çadırda "Yüzyılın Mitingi"ne ilişkin medya yöneticileriyle bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs seçimlerinin ülke açısından çok büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

            Seçimlerin festivalinin mitingler olduğunu anlatan Kabaktepe, İstanbul'da 7 Mayıs'ta bulundukları alanda milyonluk miting hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti. Kabaktepe, AK Parti olarak seçimlerde yaptıkları büyük mitinglerin büyük çoğunluğunu Avrupa Yakası'nda düzenlediklerini dile getirerek, ilçe seçim kurullarının kararıyla her ilçedeki miting noktalarının belirlendiğini söyledi.

            "İBB CUMA GÜNÜ AKŞAMA KADAR ORAYA BİR ETKİNLİK KOYDU"
            "Yüzyılın Mitingi" için Atatürk Havalimanı'nı tercih etmelerindeki nedenlere değinmek istediğini belirten Kabaktepe, şöyle konuştu: "Yani malumunuz ilk aklımıza gelen Yenikapı ancak miting hazırlıkları açısından şimdi görüyorsunuz hala çalışmalarımız bitmedi, arkadaşlarımız yaklaşık 4 gündür çalışıyor. Bu tüm partilerimiz için geçerli, yani ayın 6'sında Maltepe'de miting yapacak CHP için de geçerli, o da muhtemelen 3-4 gündür çalışıyor alanda. Yenikapı'da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış, farklı bir olayla karşılaştık. İBB cuma günü akşama kadar oraya bir etkinlik koydu. Yani cumartesi sabah kura çeken saat 10.00'da 12.00'de kullanılıp kullanılacağını bilmiyorum. Bir siyasi partinin orada miting alanını, o festival alanını nasıl düzenleyebileceğinin bir şeyi yok, cevabı yok, biz de pazar günü kullanmak istiyoruz. Bizim açımızdan da bir kısıtlılık var."

                "BİZ HAZIRLIK SÜRECİNİ KISITLAYALIM DİYE Mİ BÖYLE BİR FESTİVAL..."
                Kabaktepe, bu konuyu bir kaç kez sorduğunu, art niyet aramadan bu soruyu sormak zorunda olduğunu anlatarak, "İstanbul'da milyonluk bir mitingin hazırlığının en az bir hafta gerektirdiğini herkes bilir. Bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının kendisi de bilir. Türkiye'yi il il geziyor, herhalde 10 dakika önce gideceği miting alanlarının hazırlığı hemen başlamıyor. Bir gün önce, iki gün önce başlıyor. Dolayısıyla yani AK Parti zaten bu tarafta yapıyor, biz hazırlık sürecini kısıtlayalım diye mi böyle bir festivali ya da işte konser etkinliklerini özellikle o alana mı aldınız? Veya hiçbir yer bulamadınız da mı aldınız?" ifadelerini kullandı.

                "YENİKAPI'YA ETKİNLİK KOYULMASI BİLMEDEN DE OLSA BÜYÜK NEZAKETSİZLİK"
                Kabaktepe, İBB'nin bu sene Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliği geçen sene Topkapı'da yaptığına yönelik bilgi aldığını ancak bunu henüz teyit edemediklerini söyledi. Bu nedenle iyi niyetini muhafaza edemediğini dile getiren Kabaktepe, "Yani kesinlikle budur, 'bizim mitingimizi sabote etmek için yapılmıştır' demiyorum ama iyi niyetimi de muhafaza edemediğimi belirtmek isterim. Bu talihsizlik bilmeden de yapılmış olabilir, fark etmeden de yapılmış olabilir, o kapıyı da açık tutalım, beyan asıldır diyelim. Biz de birtakım doneler veriler elde ettiğimizde paylaşırız." diye konuştu.

                ATATÜRK HAVALİMANI'NIN SEMBOLİK DEĞERİ VAR
                Kabaktepe, belediyenin içinde bu konunun konuşulmuş olabileceğini anlatarak, şunları kaydetti: "Ama 'bilmeden de yapılmış olabilir' diyelim. Böyle bir ihtimal de var ama öyle bile olsa yani 2023 miting alanının bir gün öncesi gecesine kadar doldurulmuş olması bizim siyasi tarihimiz açısından bilmeden de olsa büyük bir nezaketsizlik, bilerek yapıldıysa da büyük bir saygısızlık olarak altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla biz bu alanda miting alanı olarak ilan edildiği için buradaki kurada da bize çıkan saati değerlendirelim diye buraya (Atatürk Havalimanı) aldık."

                    Kabaktepe, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inmesi, darbe girişiminin püskürtüldüğü en önemli mekanlardan birisinin de Atatürk Havalimanı olması nedeniyle büyük bir sembolik değeri bulunduğunu söyledi.

                    "TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ŞİRKETLER KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER ALMALI"
                    Atatürk Havalimanı'nın Türkiye havacılık sanayinin en önemli bölgelerinden biri olmasının da önemine değinen Kabaktepe, yazılımdan, bilişimden, otonom sistemlerden, uzay teknolojisine kadar her türlü ürünün sergilendiği bir TEKNOFEST'i de burada yapmalarının önemli olduğunu aktardı.
                    Kabaktepe, TEKNOFEST'in ikinci ve üçüncü gününde metro seferleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığına dair şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Onu da tetkik ettiriyoruz. Kesin olduğuna inandığımızda da onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Yani hakiki bir arıza mıdır? 'Mış gibi' gösterilmiş bir arıza olup TEKNOFEST'e gelmeyi engellemek midir? Yine bizim öyle bir duyumumuz yok, öyle bir bilgimiz yok ama bu TEKNOFEST'te yaşanan hadisenin aynısının pazar günü mitingde de yaşanabileceği dair kendi arkadaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan da bilgi geliyor. Cumartesi günü CHP'nin mitingi var, pazar günü AK Parti'nin mitingi var. Dolayısıyla tüm toplu ulaşımla ilgili şirketler bu mitinglere gidişi kolaylaştırıcı tedbirler almalı ve alırlar diye düşünüyorum. Yani mesela biz kendi yönettiğimiz dönemlerde İBB'de hafta sonu programlarında böyle kalabalık şeyler olunca saat aralığı açısından hafta içi tarifesi uygulardık."

                    Bu arada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Yüzyılın Mitingi" öncesinde hazırlıklar devam ederken, miting için sahne kurulduğu görüldü.

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                    Haberler Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! "İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi"
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