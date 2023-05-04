İBB'den AK Parti'nin dev İstanbul mitingine engel girişimi! "İBB dev mitingi engellemek için "festival" oyununa girişti"

Türkiye 14 Mayıs tarihinde seçime gidiyor. Ak Parti tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs'ta Yüzyılın Mitingi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul Mitingi'nin Yenikapı'da yapılmamasının altından İBB çıktı. İBB, AK Parti'nin dev İstanbul mitingini adeta sabote etti.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içerisine kurulan çadırda "Yüzyılın Mitingi"ne ilişkin medya yöneticileriyle bir araya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs seçimlerinin ülke açısından çok büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.
Seçimlerin festivalinin mitingler olduğunu anlatan Kabaktepe, İstanbul'da 7 Mayıs'ta bulundukları alanda milyonluk miting hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti. Kabaktepe, AK Parti olarak seçimlerde yaptıkları büyük mitinglerin büyük çoğunluğunu Avrupa Yakası'nda düzenlediklerini dile getirerek, ilçe seçim kurullarının kararıyla her ilçedeki miting noktalarının belirlendiğini söyledi.
"İBB CUMA GÜNÜ AKŞAMA KADAR ORAYA BİR ETKİNLİK KOYDU"
"Yüzyılın Mitingi" için Atatürk Havalimanı'nı tercih etmelerindeki nedenlere değinmek istediğini belirten Kabaktepe, şöyle konuştu: "Yani malumunuz ilk aklımıza gelen Yenikapı ancak miting hazırlıkları açısından şimdi görüyorsunuz hala çalışmalarımız bitmedi, arkadaşlarımız yaklaşık 4 gündür çalışıyor. Bu tüm partilerimiz için geçerli, yani ayın 6'sında Maltepe'de miting yapacak CHP için de geçerli, o da muhtemelen 3-4 gündür çalışıyor alanda. Yenikapı'da maalesef bugüne kadar hiçbir seçim sürecinde yaşanmamış, farklı bir olayla karşılaştık. İBB cuma günü akşama kadar oraya bir etkinlik koydu. Yani cumartesi sabah kura çeken saat 10.00'da 12.00'de kullanılıp kullanılacağını bilmiyorum. Bir siyasi partinin orada miting alanını, o festival alanını nasıl düzenleyebileceğinin bir şeyi yok, cevabı yok, biz de pazar günü kullanmak istiyoruz. Bizim açımızdan da bir kısıtlılık var."