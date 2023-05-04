Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Verilecek her oy Kandil'e gidecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aydın'ın seslenişi aynı zamanda aydınlık bir geleceğin göz kamaştıran habercisidir. Kurtuluş mücadelemizin kıvılcımı buradan tutuşturulmuştur. Zeybekler efeler düşman güçlerine Aydın'ı zindana çevirmişlerdir. Aydın'ın tarihinde zillet yoktur. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.

Aydınlı kardeşlerim duruşunuzu bizzat görmek istiyorum. 14 Mayıs seçimlerine hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Işık saçıyorsun Aydın.

Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır.

AKŞENER'E TEPKİ

Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye destek açıklaması yapmaktadır. İşi gücü fitne fesat çıkarmakta olan İYİ Parti Başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyete itibar etmeyeceklerdir. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş, bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Hani HDP ile aynı yolda yürümüyorlardı? Bunlar yalancıdır.

Mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır. Bu bölücü örgütün yedeği haline geldiler. Zulme zalimlere karşı MHP'nin yanında mısınız? 3 hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla iradenizle sahip çıkacak mısınız?

"BAYRAKTAR'IN KIZILELMA'NIN YANINDAYIZ"

Bu güzel Aydın zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Soruyorum sizlere bizimle beraber misiniz? Birlikte yürüyecek miyiz. MHP'ye evet mi. Cumhur İttifakı'na evet mi? Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. TOGG'un karşısında, biz yanındayız. HÜRKUŞ'un, Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın karşısında biz yanındayız.

Biz zalime Yavuz, mazluma Yunus olan tarafız. Çağrımız bu bayrak bizimdir diyen herkesedir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin öz evladıdır. Her yöremizi, her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Bölünme gayreti içinde olanları affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Türk ve Türkiye vizyonu hep birlikte gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmak için aziz milletim sıra sende. Cumhur İttifakı'nı yükseltmek için aziz milletim sıra sende. Milli ekonomide yeni çığırlar açmak için, sanayide, enerjide, yatırımda, ekonomik büyümede aziz milletim sıra sende.