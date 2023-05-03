Kandil'le istikamet alan İYİ Parti meydanlarda tokat üstüne tokat yiyor! Önce Akşener şimdi Şenol Sunat... HDPKK sorulunca hakaret etti

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
İYİ PARTİ - HDPKK İTTİFAKI RESMİLEŞTİ
Meral Akşener'in İYİ Parti'si de HDPKK ve bölücü türevleriyle aynı yorgana ayaka uzattı. Akşener'in İzmir'deki son konuşmasında HDP flamaları açıldı.
Öte yandan Meral Akşener'in HDPKK ile yürütülen kirli ittifakı perdelemek adına hakaret diline başvurması da dikkatlerden kaçmadı. Akşener, "Eğer ben PKK'lıysam, derhal beni tutuklayın şerefsizler! Derhal tutuklayın! Ne işe yarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Tam da bu noktada PKK elebaşlarından Sabri Ok'un "PKK ile İYİ Parti aynı noktada" söylemi ve Akşener'in konuşmasında açılan HDP flamalarını hatırlamakta fayda var.
Öte yandan "Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" diyen Akşener ile "Bir oy Kemal'e bir oy HDP'ye" diyen Pervin Buldan söylem birliği yapmış, kirli ittifak resmiyet kazanmıştı.
Bu durum 'milliyetçi' geçinen İYİ Parti'nin gerçek yüzünü açığa çıkartırken toplum da tepkisi dile getirmekten çekinmiyor.
"HDP SİZİ DESTEKLİYOR, İYİ PARTİ'YE OY VERMEYECEĞİM"
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1. Sıra Milletvekili Adayı Şenol Sunat, daha önce İYİ Parti'ye oy verdiğini belirten ancak HDP'nin ittifakı desteklemesi nedeniyle artık oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşla tartıştı.
İYİ PARTİLİ SUNAT'TAN VATANDAŞA HAKARETVARİ SÖZLER: OY ATMAZSAN ATMA, İFTİRACI, YALANCI
Şenol Sunat, 'Oy atmazsan atma ama iftira da atma' derken, Sunat'ın danışmanı olduğunu söyleyen bir kişi ise basın mensuplarının çekim yapmasına engel olmak istedi.
Sunat, "Onların ki ayrı bir masa bizimkisi ayrı. Ne alakası var. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Biz bu ülkenin teminatıyız, sigortasıyız. Oy atmazsan atma ama iftira da atma. Yalan yanlış görüyorsun, gözüne gözlük takacaksın o zaman" dedi.