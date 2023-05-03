Kandil'le istikamet alan İYİ Parti meydanlarda tokat üstüne tokat yiyor! Önce Akşener şimdi Şenol Sunat... HDPKK sorulunca hakaret etti

İYİ PARTİ - HDPKK İTTİFAKI RESMİLEŞTİ

Meral Akşener'in İYİ Parti'si de HDPKK ve bölücü türevleriyle aynı yorgana ayaka uzattı. Akşener'in İzmir'deki son konuşmasında HDP flamaları açıldı.



Öte yandan Meral Akşener'in HDPKK ile yürütülen kirli ittifakı perdelemek adına hakaret diline başvurması da dikkatlerden kaçmadı. Akşener, "Eğer ben PKK'lıysam, derhal beni tutuklayın şerefsizler! Derhal tutuklayın! Ne işe yarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.





Tam da bu noktada PKK elebaşlarından Sabri Ok'un "PKK ile İYİ Parti aynı noktada" söylemi ve Akşener'in konuşmasında açılan HDP flamalarını hatırlamakta fayda var.



Öte yandan "Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" diyen Akşener ile "Bir oy Kemal'e bir oy HDP'ye" diyen Pervin Buldan söylem birliği yapmış, kirli ittifak resmiyet kazanmıştı.